اسكتلندا تطالب بإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال

هسبريس - إفي

قدمت نيكولا ستورجيون، الوزيرة الأولى في اسكتلندا، مقترحا رسميا لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، اليوم الخميس، للموافقة على التفاوض حول إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وأكدت ستورجيون، في تصريحات من أمام مقرها الرسمي في إدنبرة، أن نتائج القوميين الاسكتلنديين في الانتخابات العامة، التي أجريت في 12 دجنبر الجاري، الذين فازوا بـ48 مقعدا من أصل 59 في اسكتلندا، تمنحهم تفويضا لإجراء استفتاء ثان في نهاية 2020.

وقالت الوزيرة الأولى: "لقد أوضحت اسكتلندا، الأسبوع الماضي، أنها لا تريد أن تقوم حكومة محافظة، بقيادة بوريس جونسون، بإخراجنا من الاتحاد الأوروبي".

وأكدت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي أن تفاصيل الطلب سترسل اليوم إلى جونسون، الذي من المتوقع أن يرفضه على أساس أنه كان هناك بالفعل استفتاء ملزم في عام 2014، صوت فيه 55% من الاسكتلنديين ضد الانفصال عن بريطانيا.

وأعلنت الوزيرة: "نطلب من حكومة المملكة المتحدة التفاوض والاتفاق على نقل الصلاحيات التي تزيل كل الشكوك حول حق البرلمان الاسكتلندي في إصدار تشريع بإجراء استفتاء على الاستقلال".

وقالت ستورجيون: "أتوقع المعارضة، لكن هذه ليست نهاية المطاف. ولا يجب أن يكون لدى بوريس جونسون الانطباع بأن هذه هي نهاية الأمر".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني استبعد بالفعل الجلوس للتفاوض حول هذه القضية، على أساس أن الأمر قد تمت تسويته في الاستفتاء الذي أجري قبل 5 سنوات؛ وهو ما نقله إلى ستورجيون في محادثة هاتفية بينهما في اليوم التالي للانتخابات.