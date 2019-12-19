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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تتهم "قاعدة اليمن" في حادث طعن فنانين

السعودية تتهم "قاعدة اليمن" في حادث طعن فنانين

السعودية تتهم "قاعدة اليمن" في حادث طعن فنانين
هسبريس ـ رويترز
الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:38

قالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية إن رجلا اعتقل بعد طعن ثلاثة من أعضاء فرقة مسرحية خلال عرض في العاصمة الرياض، عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن.

ووقع الحادث يوم 11 نوفمبر في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط

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