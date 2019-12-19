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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الروسي يشكك في اكتمال عملية عزل ترامب

الرئيس الروسي يشكك في اكتمال عملية عزل ترامب

الرئيس الروسي يشكك في اكتمال عملية عزل ترامب
هسبريس - إفي
الخميس 19 دجنبر 2019 - 17:40

شكك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، في اكتمال عملية عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي وافق عليها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحافي السنوي، ردا على سؤال محلل أمريكي: "أنت تطرح السؤال كما لو كانت رئاسة ترامب قد انتهت. على وجه التحديد، أنا لست متأكدا من انتهاء فترة رئاسته".

وأشار بوتين إلى أن مسألة عزل ترامب "لم تمر بعد بمجلس الشيوخ، الذي يحظى الجمهوريون فيه، حسب علمي، بأغلبية". وأضاف: "من الصعب أن يرغب ممثلو حزبه في عزله من السلطة، لأسباب من وجهة نظري ملفقة تماما".

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر بوتين أن المحاكمة السياسية هي استمرار للنضال السياسي للمعارضة الديمقراطية ضد رئيس البيت الأبيض.

وقال: "حزب خسر الانتخابات، وهو الحزب الديمقراطي، يريد تحقيق نتائج بوسائل أخرى متهما ترامب بالتآمر مع روسيا، وبعد ذلك أصبح من الواضح أنه لم يكن هناك مؤامرة، ولا يمكن أن يكون هذا سببا للإقالة".

وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي تقوده المعارضة الديمقراطية، قد وافق، الأربعاء، على بندي إساءة استغلال السلطة بواقع 230 صوتا ومعارضة 197، وعرقلة عمل الكونغرس بـ229 صوتا مقابل رفض 198 وامتناع صوت واحد.

جدير بالذكر أن الديمقراطيين قد أعلنوا في سبتمبر الماضي بدء تحقيق تمهيدا لعملية عزل ترامب بعد الكشف عن قيامه بالضغط على نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينيسكي، للتحقيق في تهم فساد في أوكرانيا ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد المرشحين الديمقراطيين لانتخابات 2020.

وسيكون ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة تتم محاكمته سياسيا بعد بيل كلينتون (1993-2001) وأندرو جونسون (1865-1869)، كما أن ريتشارد نيكسون (1969-1974) واجه أيضا عملية عزل، لكنه استقال من منصبه قبل أن يصوت مجلس النواب على بنود محاكمته.

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