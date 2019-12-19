24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. منظمة الصحة تسجل تراجع المدخنين الرجال بالعالم (5.00)

  2. ولد حمزة: تقارب الاقتصاد يُنجح العلاقات بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  3. كلية الحقوق السويسي تحتفل بربع قرن من تخريج النخب المغربية (5.00)

  4. قانون الجنسية الجديد ينذر بإدخال الهند في نفق التوترات الطائفية (5.00)

  5. بين بنكيران ومحمد حفيظ (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس لبنان يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

رئيس لبنان يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

رئيس لبنان يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة
هسبريس - رويترز
الخميس 19 دجنبر 2019 - 18:30

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس الأكاديمي ووزير التعليم السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة.

واختير دياب، الذي يحظى بتأييد جماعة حزب الله وحلفائها، بعد مشاورات رسمية تلزم عون بتكليف المرشح الذي يحظى بتأييد أغلب نواب البرلمان المؤلف من 128 عضوا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.