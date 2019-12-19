رئيس لبنان يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

هسبريس - رويترز

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس الأكاديمي ووزير التعليم السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة.

واختير دياب، الذي يحظى بتأييد جماعة حزب الله وحلفائها، بعد مشاورات رسمية تلزم عون بتكليف المرشح الذي يحظى بتأييد أغلب نواب البرلمان المؤلف من 128 عضوا.