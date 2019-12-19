مصرع شخصين وجرح آخرين في إطلاق نار بموسكو

هسبريس - متابعة

أكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن شخصا مجهولا أطلق النار أمام مقر جهاز الأمن الفيدرالي بالعاصمة موسكو باستعمال بندقية رشاشة.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص واحد على الأقل وتصفية الجاني وجرح ثلاثة آخرين.

وجاء في بيان لجهاز الأمن الروسي أن "شخصا يتم الآن تحديد هويته، أطلق النار في منطقة لوبيانكا وسط موسكو قبل أن يلقى حتفه"، مضيفا أن الظنين لقي مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأجهزة الأمنية، فيما ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة.

وأشارت صحيفة "كوميرسانت" انه تم اكتشاف عبوة ناسفة في موقع إطلاق النار بالقرب من المبنى الرئيسي لجهاز الأمن الفيدرالي، مضيفة أن الروبوتات استخدمت لنزع فتيل العبوة الناسفة:.

وقال جهاز الأمن إنه تم اغلاق ساحة لوبيانكا أمام حركة السير، مضيفا أن جانب الساحة حيث يوجد مبنى جهاز الامن الفدرالي الروسي تم إغلاقه في وجه المارة.