وثائقي "تاريخ الإمارات" يكتشف معلومات جديدة عن "أوائل البشر"

هسبريس ـ رويترز

قال مخرج سلسلة الأفلام الوثائقية الجديدة التي تركز على تاريخ الإمارات العربية المتحدة على مدى 125 ألف عام إن فريقه توصل إىى اكتشافات جديدة عن أوائل البشر على وجه الأرض.

وقال صناع سلسلة الأفلام الوثائقية لديفيد أتينبورو إنهم وجدوا دليلاً على أن أوائل البشر عبروا من إفريقيا إلى الإمارات، على طول طريق لم يخطر على بال أحد من قبل.

وتعرض السلسلة الوثائقية الجديدة "تاريخ الإمارات" بصوت الممثل جيريمي آيرونز، وتنتجها أتلانتك برودكشنز، الحائزة على جائزتي إيمي، والأكاديمية البريطانية للأفلام، لصالح ناشيونال جيوغرافيك.

وصُنعت سلسلة تتألف من ثلاثة أجزاء لجمهور المملكة المتحدة، وسلسلة أكثر تعمقا تتألف من خمسة أجزاء تصدرها الشركة في الإمارات.

وقال مخرج السلسلة ديفيد لي إن تاريخ هذا الجزء من العالم غير معروف بشكل عام، لاسيما في الغرب، لذلك فهذه أرض جديدة لصناعة الأفلام الوثائقية.

كما تم إنتاج ثلاث تجارب للواقع الافتراضي للسماح للمشاهدين باستيعاب المعلومات بطريقة مختلفة؛ وتركز إحداها بشكل خاص على عمل الغواصين الباحثين عن اللؤلؤ بعد العثور على أقدم لؤلؤة بحرية أثناء صنع هذه السلسلة.

ويقول من يقفون وراء هذا المشروع إنهم يقومون بدورهم، ليس فقط لتعريف بقية العالم بالإمارات، ولكن أيضا لشعوب المنطقة.

ومن المقرر كذلك تنفيذ مشروع للتوعية إلى جانب السلسلة في الإمارات العربية المتحدة، إذ يتم توزيع سماعات الواقع الافتراضي في حافلات المدارس وغيرها، ليتمكن الناس من معرفة تاريخهم من خلال تقنية الواقع الافتراضي مع زاوية تصوير دائرية (360 درجة).