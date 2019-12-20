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الرئيسية | خارج الحدود | إثيوبيا تحتفي بإطلاق أول قمر صناعي في الفضاء

إثيوبيا تحتفي بإطلاق أول قمر صناعي في الفضاء

إثيوبيا تحتفي بإطلاق أول قمر صناعي في الفضاء
هسبريس – إفي
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 13:14

أطلقت إثيوبيا الجمعة أول قمر صناعي لها، من محطة فضاء في الصين بهدف استخدامه في توقعات الطقس ومراقبة المحاصيل الزراعية.

وأمام العلماء والمسؤولين والخبراء الصينيين الذين تجمعوا في مركز مراقبة القمر الصناعي في إنتوتو الواقعة بضواحي أديس أبابا، لحضور بث حي للإطلاق، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين "لقد صنعنا التاريخ والقمر الصناعي سيكون أساسا لرحلتنا نحو التطوير والرخاء".

ويزن قمر الاستشعار عن بعد متعدد الأطياف (ERSS-1) ما يقرب من 72 كيلوغراما وسيدور على بعد 700 كلم تقريبا من كوكب الأرض.

وسيستخدم القمر الصناعي الذي يعد التاسع والتسعين الذي يجري إطلاقه في الفضاء منذ بداية عام 2019، لأغراض توقعات الطقس ومراقبة المحاصيل الزراعية.

وبهذا الإطلاق، انضمت إثيوبيا لبلدان أخرى بأفريقيا جنوب الصحراء مثل غانا ونيجريا وجنوب أفريقيا وكينيا، تسعى لتطوير برامج الفضاء لدفع أهدافها التنموية.

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