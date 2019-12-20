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الرئيسية | خارج الحدود | فلسطين ترحب بتحقيقات دولية في "جرائم حرب"

فلسطين ترحب بتحقيقات دولية في "جرائم حرب"

فلسطين ترحب بتحقيقات دولية في "جرائم حرب"
هسبريس - رويترز
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 18:50

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الجمعة اعتزامها فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان "نرحب بهذا الإعلان ...نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين".

كانت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية قالت في وقت سابق إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

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