الجيش اللبناني يشتبك مع محتجين على تكليف دياب

هسبريس - رويترز

قال شهود إن قوات الأمن اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع في بيروت اليوم الجمعة لتفريق مئات من الشبان الذين خرجوا للاحتجاج على تكليف رئيس وزراء جديد مدعوم من حزب الله وحلفائه.

ورشق المحتجون الجنود بالحجارة والمفرقعات في اشتباكات بشوارع منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة.

وكلف الرئيس ميشال عون الأكاديمي والوزير السابق حسان دياب أمس الخميس بتشكيل حكومة جديدة.