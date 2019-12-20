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كُتّاب وآراء
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الجيش اللبناني يشتبك مع محتجين على تكليف دياب
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 21:39
قال شهود إن قوات الأمن اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع في بيروت اليوم الجمعة لتفريق مئات من الشبان الذين خرجوا للاحتجاج على تكليف رئيس وزراء جديد مدعوم من حزب الله وحلفائه.
ورشق المحتجون الجنود بالحجارة والمفرقعات في اشتباكات بشوارع منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة.
وكلف الرئيس ميشال عون الأكاديمي والوزير السابق حسان دياب أمس الخميس بتشكيل حكومة جديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - amaghrabi الجمعة 20 دجنبر 2019 - 22:45
لبنان دخل في ورطة حيص بيص لا فائدة في تغيير رئيس الحكومة وفي اعتقادي ليس هناك لبنانيا يستطيع ان يقوم بما قام به الرئيس الحريري وبالتالي فاي خليفة يأتي من بعده سيرفضه الشعب اللبناني لانه لا يمكن تغيير رئيس جيد برئيس اقل مستوى واقل تاثير في السياسة الاقتصادية اللبنانية,فلبنان على حافة الانهيار وتحتاج الى أموال والأموال لاياتي بها الامن له علاقة مع أصحاب الأموال,وتبقى لبنلن تدور وتدور حتى ترجع الى الحريري مرة أخرى لان ازمة لبنان ان لم يخففها الحريري لا يستطيع أي لبناني ان يؤثر فيها ويخفف من حدتها,ومع ذلك أتمنى التوفيق لاخواني اللبنانيين
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