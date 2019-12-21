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كوريا الشمالية تحذر واشنطن من الانتقادات الحقوقية
السبت 21 دجنبر 2019 - 20:50
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، لتناولها سجل بيونغيانغ في حقوق الإنسان.
وقال المصدر نفسه إن "الإساءة اللفظية من جانب واشنطن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية".
وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية ،من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية، بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان، فسوف "تدفع الثمن غاليا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - كيم جون ان السبت 21 دجنبر 2019 - 21:17
كيم جون ان رجل عظيم لهو شخصية قوية احب هدا القاءد لايخشا الدول الكبرى
2 - hamid Gouif السبت 21 دجنبر 2019 - 21:52
وهاد الساعة لي غادي يدوز ترامب هي أكفس ساعة في حياته
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