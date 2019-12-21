كوريا الشمالية تحذر واشنطن من الانتقادات الحقوقية

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، لتناولها سجل بيونغيانغ في حقوق الإنسان.

وقال المصدر نفسه إن "الإساءة اللفظية من جانب واشنطن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية".

وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية ،من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية، بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان، فسوف "تدفع الثمن غاليا".