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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يوقع مشاريع بـ1.4 تريليون دولار في 2020

ترامب يوقع مشاريع بـ1.4 تريليون دولار في 2020

ترامب يوقع مشاريع بـ1.4 تريليون دولار في 2020
هسبريس - إفي
السبت 21 دجنبر 2019 - 12:34

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مشروعات إنفاق لعام 2020 بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 تريليون دولار مساء الجمعة، تجنبا لإغلاق الحكومة.

واتفق الديمقراطيون والجمهوريون على مشروعات ميزانية الاسبوع الماضي في الكونجرس، الذي صادق مجلساه على المسودات وسط النقاشات الدائرة حول عزل الرئيس واتفاق التجارة الحرة مع المكسيك وكندا.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الجمعة أن ترامب كان قد هدد بعدم التوقيع على مشروعات الإنفاق الحكومي ما كان من شأنه أن يتسبب في إغلاق الحكومة.

ووقع ترامب مشروعا منفصلا لميزانية البنتاجون بقيمة 739 مليار دولار، بما يزيد بقدر 22 مليار عن مخصصات الدفاع للعام السابق.

ويتضمن هذا المشروع إنشاء قوة فضائية، ستصبح اعتبارا من اليوم الذارع السادسة للقوات المسلحة الأمريكية، والتي وصفها ترامب بإرث يتركه للتاريخ.

كما تتضمن ميزانية الدفاع زيادة في أجور العسكريين الأمريكيين بنسبة 3%.

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