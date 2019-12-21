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الرئيسية | خارج الحدود | الإعدام ينتظر أستاذا باكستانيا أدين بـ"التجديف"

الإعدام ينتظر أستاذا باكستانيا أدين بـ"التجديف"

الإعدام ينتظر أستاذا باكستانيا أدين بـ"التجديف"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 21 دجنبر 2019 - 17:48

قضت محكمة باكستانية، اليوم السبت، بالإعدام على محاضر جامعي (33 عاما) في باكستان بعد إدانته بالتجديف.

وقضت المحكمة على جنيد حفيظ، وهو محاضر بجامعة "بهاء الدين زكريا" في مدينة مولتان جنوب شرق البلاد، بالإعدام بعد إدانته بالتجديف.

وجنيد مؤهل لاستئناف القرار لدى المحكمة العليا الباكستانية. وكملاذ أخير ربما يقدم أيضا استئنافا للرئيس للرأفة.

وكان قد تم اعتقال المحاضر في عام 2013 بسبب مزاعم بتحميل مواد مناهضة للإسلام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم وضعه في حبس انفرادي منذ عام 2014 .

وكافحت أسرته للعثور على محام للدفاع عنه. وفي عام 2014، قُتل رشيد رحمن، محامي جنيد في مكتبه والذي تلقى تهديدات في محاكمات علنية.

وفي أكتوبر الماضي، حثت منظمة العفو الدولية الحقوقية السلطات الباكستانية على اسقاط الاتهامات ضده.

والتجديف قضية حساسة في باكستان والمتهمون فيها يمكن أن يصبحوا أهدافا لجماعات قصاص إسلامية. وفي بعض الحالات، يُقتلون رميا بالرصاص أو حرقا أو ضربا بالهراوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مهلا السبت 21 دجنبر 2019 - 18:03
من يريد أن يعرف لماذا الباكستانيون يحقدون هكذا، فليذهب ويقرأ تعليقات مقالة قانون الهند أولا.
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-2
2 - abcd السبت 21 دجنبر 2019 - 18:03
نفس الشيء تطبقه داعش لماذا تقولون انهم يشوهون الاسلام, لا يمثلون الاسلام , موامرة صليبية صهيوغربية ....
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8
3 - علال كبور السبت 21 دجنبر 2019 - 18:10
حكم مخالف للقوانين الانسانية وصمة عار في تاريخ البشرية !!!بهذه الأحكام تعطي الدول الإسلامية فرصة للغرب وخصوصا اليمين المتطرف المدعوم بالصهيونية تعطيهم الفرصة للضرب في مصداقية الدول الإسلامية وتمييع وجودها !!
فكيف يحصل هذا في القرن الواحد والعشرين ما زالت دول تعاقب على معتقدات شخصية وتصدر احكام إعدام في حق كل من له افكار مغايرة !!
انه العبث والانهيار والسباحة ضد التيار تيار العصرنة والعلم والحداثة وانهيار الفكر الظلامي وخزعبلات القرون الوسطى
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7
4 - anouar السبت 21 دجنبر 2019 - 18:13
هناك إيديولوجية أينما وجدت يحضر قمع الأقليات في أفضل الحالات و قتلهم في أسوء الحالات ... يجب علينا إعادة النظر في الكثير من الأمور
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