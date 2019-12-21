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ماكرون: القوات الفرنسية تقتل 33 "إرهابيا" في مالي
السبت 21 دجنبر 2019 - 16:30
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه في ساحل العاج إن القوات الفرنسية قتلت 33 "إرهابيا" اليوم السبت في منطقة موبتي في مالي.
وأكدت قيادة الجيش الفرنسي سقوط هذا العدد من القتلى خلال هذه العملية التي قالت إن القوات الفرنسية نفذتها الليلة الماضية قرب الحدود الموريتانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - تايكة غرماد السبت 21 دجنبر 2019 - 16:49
القوات الفرنسية تدافع على مصالحها الكبيرة والهامة والاستراتيجية والحيوية في دول الساحل !!
ولا تدافع على شعوب هذه الدول بل فقط تساند الانظمة للبقاء في السلطة حفاظا على مصالحها وكذلك هو الشأن بالنسبة لدول شمال افريقيا !!
فرنسا تدافع عن الدول ولا تدافع عن الشعوب
ولا تدافع على شعوب هذه الدول بل فقط تساند الانظمة للبقاء في السلطة حفاظا على مصالحها وكذلك هو الشأن بالنسبة لدول شمال افريقيا !!
فرنسا تدافع عن الدول ولا تدافع عن الشعوب
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