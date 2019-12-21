ماكرون: القوات الفرنسية تقتل 33 "إرهابيا" في مالي

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه في ساحل العاج إن القوات الفرنسية قتلت 33 "إرهابيا" اليوم السبت في منطقة موبتي في مالي.

وأكدت قيادة الجيش الفرنسي سقوط هذا العدد من القتلى خلال هذه العملية التي قالت إن القوات الفرنسية نفذتها الليلة الماضية قرب الحدود الموريتانية.