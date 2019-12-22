مصر تستأنف استيراد "غاز إسرائيل" في شهر يناير

هسبريس - رويترز

قال مصدر مطلع في صناعة الغاز بمصر، ضمن تصريح لرويترز اليوم الأحد، إنه من المخطط بدء توريد الغاز الإسرائيلي للبلاد بحلول منتصف يناير 2020.

وقالت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، في شتنبر الماضي، إنهما وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

كانت ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء إسرائيل بيع الغاز إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي بقيمة 15 مليار دولار.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "من المخطط بدء عمليات استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بحلول منتصف يناير المقبل. ومن المخطط الوصول إلى طاقة سنوية تدريجيا للقاهرة تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022".

وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري، لشركة غاز شرق المتوسط، يربط مدينة عسقلان بالعريش في شبه جزيرة سيناء؛ لكن يجب أن يمر الغاز أولا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها تل أبيب.

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا، لم يُكشف عنه، يرتبط بكمية الغاز الموردة وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.