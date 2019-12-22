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مؤسس "أوبر" يبيع 90% من أسهمه في الشركة

مؤسس "أوبر" يبيع 90% من أسهمه في الشركة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 دجنبر 2019 - 16:55

باع ترافيس كالانيك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "أوبر" لخدمات النقل الذكية، في الأسابيع الماضية أسهم في الشركة بقيمة تزيد عن 2.5 ملايير دولار، ليتخلص هكذا من أكثر من 90% من حصته وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

و ذكرت الجريدة أنه "إذا استمر كالانيك على وتيرة البيع الحالية، فإنه سيتخلص من جميع أسهمه في شركة سيارات الأجرة الخاصة الأمريكية في غضون أيام".

وكان الرئيس التنفيذي السابق لـ"أوبر" قد بدأ في بيع أسهمه مطلع نونبر الماضي، عقب انقضاء ستة أشهر على خروج الشركة من البورصة، الفترة التي لم يكن مسموحا خلالها، بالنسبة له ولمستثمرين آخرين، بيع أسهم في السوق.

وليس معلوما حتى الآن الدوافع وراء بيع كالانيك لحصته في الشركة التي أسسها، بينما كان قد استقال من منصب الرئيس التنفيذي على خلفية فضائح داخلية، عقب اتهامات وجهت له بالتحرش الجنسي والتمييز وبعدما رفعت دعاوى قضائية ضده بتهمة الاحتيال.

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