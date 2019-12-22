24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:31
|16:04
|18:27
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ثلاث مؤسسات تتحالف لإنشاء قطب للخدمات الفندقية الراقية في المملكة
- مخاطر تهدد البشرية .. مناخ و"أمن سيبراني" واضطراب سياسي
- نقاش في السياسة
- كوريا الشمالية تحذر واشنطن من الانتقادات الحقوقية
- تراجع أعداد "الإسلاميين الخطيرين أمنيا" في ألمانيا
ثلاث مؤسسات تتحالف لإنشاء قطب للخدمات الفندقية الراقية في المملكة (5.00)
أوريد: هذا رأيي في "لجنة التنمية" .. والمدرسة أساس بناء الأمّة (5.00)
- إصابة جديدة تلحق الهزيمة ببدر هاري أمام "الوحش الهولندي" ريكو - (146)
- رئيس الحكومة: غالبية الأسر المغربية لا تدفع رسوم الإعلام التلفزي - (92)
- رصيف الصحافة: طائرات أمريكا تحاصر ميليشيات البوليساريو بالجزائر - (80)
- إسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية المغربية بسبب "أرخبيل الكناري" - (59)
- أوريد: هذا رأيي في "لجنة التنمية" .. والمدرسة أساس بناء الأمّة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مؤسس "أوبر" يبيع 90% من أسهمه في الشركة
باع ترافيس كالانيك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "أوبر" لخدمات النقل الذكية، في الأسابيع الماضية أسهم في الشركة بقيمة تزيد عن 2.5 ملايير دولار، ليتخلص هكذا من أكثر من 90% من حصته وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
و ذكرت الجريدة أنه "إذا استمر كالانيك على وتيرة البيع الحالية، فإنه سيتخلص من جميع أسهمه في شركة سيارات الأجرة الخاصة الأمريكية في غضون أيام".
وكان الرئيس التنفيذي السابق لـ"أوبر" قد بدأ في بيع أسهمه مطلع نونبر الماضي، عقب انقضاء ستة أشهر على خروج الشركة من البورصة، الفترة التي لم يكن مسموحا خلالها، بالنسبة له ولمستثمرين آخرين، بيع أسهم في السوق.
وليس معلوما حتى الآن الدوافع وراء بيع كالانيك لحصته في الشركة التي أسسها، بينما كان قد استقال من منصب الرئيس التنفيذي على خلفية فضائح داخلية، عقب اتهامات وجهت له بالتحرش الجنسي والتمييز وبعدما رفعت دعاوى قضائية ضده بتهمة الاحتيال.