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تركيا تعد "طرابلس" بالمزيد من الدعم العسكري
الأحد 22 دجنبر 2019 - 19:34
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده ستزيد من الدعم العسكري للحكومة الليبية بطرابلس إذا اقتضت الضرورة وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية.
وتساند تركيا حكومة فائز السراج في ليبيا المقسمة بين فصائل سياسية وعسكرية متناحرة منذ 2011.
وقالت أنقرة إنها قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة السراج ذلك. ووقع البلدان كذلك اتفاقا للحدود البحرية أثار غضب اليونان.
وكان أردوغان يتحدث في مناسبة في إقليم قوجه إيلي في شمال البلاد وقال إن تركيا لن تتراجع "على الإطلاق" عن الاتفاقين اللذين أبرمتهما مع ليبيا.