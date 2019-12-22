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كُتّاب وآراء
سوء الأحوال الجوية يخلف قتلى في مناطق إسبانية
ذكرت السلطات المحلية أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم جراء سوء الأحوال الجوية، التي تجتاح منذ الخميس الماضي إسبانيا، نتيجة عاصفتي "إيلسا" و "فابيان".
وأوضح وزير الداخلية حكومة مدريد المحلية، إنريكي لوبيز، أن امرأة من كوريا الجنوبية عمرها 32 عاما، لقيت حفتها إثر إصابتها بجروح بالغة بسبب سقوط حطام مبنى عام عليها بوسط مدريد، التي تجتاحها رياح عنيفة .
وبحسب معطيات حكومة الجهوية الأندلسية فإن الضحية الثانية كان رجلا؛ وقد قتل بعدما جرفت سيارته مياه نهر بأويسكار في إقليم غرناطة.
وذكرت مصالح الإغاثة أن رجلا آخرا لقي حتفه غرقا خلال تزلجه في مقاطعة ولبا؛ في جنوب غرب إسبانيا.
وينضاف هؤلاء الضحايا الأربعة إلى اثنين آخرين قتلا يوم الخميس الماضي ببلدية "ألير"، في جهة أستورياس التي سجلت هبوب رياح بلغت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة، وفي غاليسيا شمال إسبانيا.