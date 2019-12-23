الأمن الأفغاني يعتقل المئات من مقاتلي "داعش"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الحكومة الأفغانية عن محاصرة واعتقال ما يصل إلى 700 من مقاتلي تنظيم "داعش" وأسرهم، في شرق البلاد، على مدار الأشهر الستة الماضية.

وأوضحت مديرية الأمن الأفغانية أنه من بين المحتجزين ما لا يقل عن 75 امرأة و159 طفلا، معظمهم من الأجانب.

وبحسب معطيات أولية فإن معظم المعتقلين في هذه الحملات ينحدرون من باكستان ودول آسيا الوسطى، وأنه من بين المسلحين المعتقلين 277 أجنبيا.

وكان مبعوث واشنطن للسلام، زلماي خليل زاد، قد كتب في تغريدة على "تويتر"، في وقت سابق من الشهر، أن تنظيم "داعش" في شرق أفغانستان أصابه الضعف جراء العمليات التي تشنها القوات الأمريكية والأفغانية، وحركة "طالبان" أيضا.

ولا تزال أفغانستان تشهد أعمال عنف رغم المفاوضات المتقطعة التي تجري بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان) والتي تهدف إلى سحب القوات الأمريكية من البلاد .