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كُتّاب وآراء
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قايد صالح .. كبير الجيش الجزائري يفارق الحياة
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:10
أعلنت منابر صحافية جزائرية وفاة الجنرال أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري، اليوم الإثنين في العاصمة.
وذكرت المصادر نفسها، بينها صحيفة "البلاد" وتلفزيون "النهار"، أن قايد صالح قد فارق الحياة عن عمر يناهز 79 سنة.
آخر بروز لقائد الجيش الجزائري، المتولي منصب نائب وزير الدفاع أيضا، كان خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
1 - assifnwourgh الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:13
الدائم الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. إنك ميت و إنهم ميتون.. ثم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.. صدق الله العظيم..
تعليق غير لائق
209
2 - محمد الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:15
لاحول ولا قوة الا بالله الدنيا لا تدوم لأحد
سواء لفقير او غني أسأل الله أن يغفر له ويرحمه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
سواء لفقير او غني أسأل الله أن يغفر له ويرحمه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
تعليق غير لائق
119
3 - spouki الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:15
الدوام للحي اللدي لا يموت...اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وجميع أموات المسلمين
5 - مصطفى عكاشة الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:16
رحم الله الفقيد وغفر له. هذا مآلنا جميعا سعداتك يا فاعل الخير...
6 - مسمار جحا الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:16
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله العظيم... إنا لله و إن إليه راجعون دايم الله
7 - مغربي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:17
ان لله وانا إليه لا راجعون. السؤال كيف سيلاقي الله عن أفعاله أمام الله ووطنه وشعبه وجيرانه ؟ دهب كما دهب سابقوه وسيحاسب عن سيئاته وعن حسناته ان وجدت.
8 - حكيمdz الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:17
الله يرحمك يا قاءدنا وابونا وحبيبنا سيشهد التاريخ انك انقذت الجزاءر وشعبها من كل مؤامرات لاسقاطها والجزاءر لا تموت بموت الرجال ربي يرحمك عمي صالح
تعليق غير لائق
-240
9 - عدولة الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:17
الله يرحمو... ماذا الآن من مشكل المحتزين في تنذوف أليس ذنب عليك إلى يوم الدين.. نسال الله لك المغفرة
10 - بن عاشر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:19
إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان.. أملك ما شئت وكن كما شئت لكنك حتما سترحل كما جئت اللهم أحسن خاتمنا وتوفنا وانت راض عنا يا أرحم الراحمين يارب العالمين ..
11 - الواسيني الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:19
رحمه الله وغفر له الى انه يساورني شك كبييير . هل تجري الأقدار بهاذا الحد من الدقة.
12 - سبحان الله الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:20
سبحان الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون .
نحاه الله من الدنيا بصفة نهائية .
رحمة الله عليه
نحاه الله من الدنيا بصفة نهائية .
رحمة الله عليه
13 - الموت الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:20
كأس سنشرب منه كلنا فلماذا الحقد والبغض ووضع العصا في العجلة. اللهم ارحم الفقيد وارزق أهله الصبر والسلوان.
14 - المصباحي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:21
إنا لله وإنا إليه راجعون،، عش ما شئت فإنك ميت،، و أن إلى ربك الرجعى
15 - محيي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:22
لم يتذوق مرحلة التقاعد الدنيوية. لن تنفعه إلا ما عمل صالحا لنفسه والآخرين. لن يدوم أحد.
16 - متتبع الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:23
اتمنى ان تبدأ فترة جديدة في الجزائر مع اتحاد مع المغرب و اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر
17 - سعيد الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:23
سبحان الله اول البارحة كان يأخذ الوسام من رئيس الجمهورية هذا الرئيس الذي وضعه هوا ليحمي نفسه ومصالحه و مصالح كبار الجيش لكن قدرة الله فوق كل شيء فالقوة لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رحل القايد صالح كبير الجيش الجزائري رحل إلى دار البقاء أن لله وان اليه راجعون كما نتمنى أن تتحسن العلاقات بين المغرب والجزائر إلى الأحسن لمصلحة الشعبين الشقيقين
18 - essadki الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:24
رحمه الله و غفر له تعددت الأسباب و الموت واحد و ربما هناك سبب معين أوفى له الأجل و البقاء لله
19 - المملكة الشريفة خط احمر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:24
ان ربك يمهل وﻻ يهمل ، اقال بوتفليقة ، وتربع على عرشه، وسجن من اراد وقرب من اراد ، وظهر عداءه للمعرب !! و...و.. وجاءت سكرة الموت بالحق، والله يحكم بين عباده..
20 - مصطفى الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:24
كل نفس ذاءقة الموت ..انا لله وانا اليه راجعون .رحمه الله.
21 - أم سلمى الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:25
اللهم ارحمه رحمة واسعة وتجاوز عنه.الدوام لله وحده.
22 - كل نفس دائقة الموت الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:25
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له ولجميع موتى المسلمين .
23 - بارك الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:25
رحمه الله واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله
24 - sami الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:27
death knows no generals, no kings or queens.........all people are mortals
25 - أهل الجزائر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:27
رحم الله الفقيد وغفر لنا وله. يا أهل الجزائر تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لحق الجوار والأخوة الدينية والمصير المشترك
26 - amagous الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:28
je dis allah irahmou malgré le fait qu'il nourrissait une haine viscerale envers mon pays.Je presente ;donc,mescondoleances à sa famille.
27 - ضيف على الحياة الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:29
رحم الله الفقيد..وجميع المسلمين والمسلمات...البقاء لله وحده... @[email protected]
28 - louardi dz الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:30
رحم الله المجاهد الوطني الفريق احمد قايد صالح و اسكنه فسيح جنانه سيذكرك التاريخ انك كنت خادما وفي لبلدك
تعليق غير لائق
-50
29 - حداوي مغربي مغربي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:30
رغم ما فعله فينا أدعو له بالرحمة والمغفرة.....انا لله وانا اليه راجعون
30 - # بقا_فينا الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:32
اللهم اسكنه فسيح جناتك يارب يارب يارب يارب
31 - Algérie الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:33
من عجائب الاقدار ان وفاته جائت بعد اخر تكريم حصل عليه من رئيس الجمهورية .. متنساوش انه كان مجاهد وحارب فرنسا في جبال الاوراس لما كان يبلغ 16 سنة من العمر
32 - تعزية.. الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:33
رحمه الله مات من أجل أن يحيا النظام العسكري في الجزائر من وراء الستار وليست حرية الرأي وتعددية ديمقراطية حقيقية في الجزائر.. نتمنى من خلفه أن ياخد العبرة بأن الدنيا فانية رحمه الله وغفر لنا وله "فاعتبروا يا أولي الأبصار" صدق الله العظيم
33 - يونس الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:33
انا لله وانا اليه راجعون..اللهم ارحمه و تجاوز عنه
34 - مريريكشي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:33
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان .
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان .
35 - التازي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:41
اولا الله يرحمو او يرحم كل اموات المسلمين .ثانيا ما أثار استغرابي كونه لازال في الخدمة رغم بلوغه 80 سنة تقريبا .!!!
36 - محمد الزموري الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:44
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا وله الدوام لله الواحد القهار الدنيا تغر وتضر وتمر.
37 - لا إلاه إلا الله الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:44
1- ثار الشعب الجزاذري علي الظلم 2- اذهب الله بوتفريقة وزبانيته على يد القايد صالح 3- امات الله القايد صالح. كل ذلك في اقل من سنة. فسبحان الله اذا اراد امرا يقول له كن فيكون.
هل من متعظ؟
هل من متعظ؟
39 - marocaine الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:47
الدوام لله
اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.
اذكرو امواتكم بالخير.
اطلب من احياء مراكز القرار بالجزائر ان يفعلو شيئا نذكرهم به بالخير, وان يخمدو نار الفتنة ويدعون للتقارب عوض التفرقة بين الشعبين الشقيقين وان لا ينقادو وراء الحقد و البغداء اللتي يريدها لنا اعدؤنا
اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.
اذكرو امواتكم بالخير.
اطلب من احياء مراكز القرار بالجزائر ان يفعلو شيئا نذكرهم به بالخير, وان يخمدو نار الفتنة ويدعون للتقارب عوض التفرقة بين الشعبين الشقيقين وان لا ينقادو وراء الحقد و البغداء اللتي يريدها لنا اعدؤنا
40 - عبد المولى ادريس الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:49
اللهم ارحم اموات المسلمين اجمعين ... كلنا ميتون لا محالة ... اللهم تجاوز عنا و اغفر لنا ... هم السابقون و نحن اللاحقون
41 - au repos ,arahma الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:50
Allah y rahmou,repose en paix,que Allah te pardonne,sous terre comme tous les êtres,seule la fraternité est éternelle entre deux peuples freres ,algérien et marocain
42 - ZAZO MED الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:51
لله ما اعطى ولله ما اخذ رحم الله الفقيد ورزق اهله الصبر و السلوان
43 - فطواكية الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:53
" كل نفس ذائقة الموت " صدق الله العظيم .
رحمه الله والهم ذويه الصبر والسلوان " كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام "
كان النبي صلى الله عليه ويسلم يوصي بالجار حتى كاد ان يورثه ، نتمنى ان يتخذ الناس العبرة من الموت ولكل من يحقد ويدس الدسائس ويقف حجرة في تحسين العلاقة بين الجيران ان يعلم انه ملاق ربه لا محالة فليزرع الخير الذي لا يموت بموت الانسان .
رحمه الله والهم ذويه الصبر والسلوان " كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام "
كان النبي صلى الله عليه ويسلم يوصي بالجار حتى كاد ان يورثه ، نتمنى ان يتخذ الناس العبرة من الموت ولكل من يحقد ويدس الدسائس ويقف حجرة في تحسين العلاقة بين الجيران ان يعلم انه ملاق ربه لا محالة فليزرع الخير الذي لا يموت بموت الانسان .
44 - الصحراء المغربية الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:58
اللهم رحمو، إن لله وإن إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت والدوام لله وحده
45 - saad الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:59
مهما كان منصبك ومركزك فالموت يلاحقك فمهما عملت في دنياك فإنك مييت لا محال فيا أمة محمد وحدوا الصفوف واعملوا بمقتضيات الإسلام وكونوا كالبنيان المرصوص أنصروا الإسلام ينصركم فلن تدفن معك سوي اعمالك
46 - ضحايا مأذونيات الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:01
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين البقاء لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم )
48 - محمد الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:01
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون غريب أمر هذه الدنيا اللهم أحسن خاتمتنا
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