قايد صالح .. كبير الجيش الجزائري يفارق الحياة

هسبريس من الرباط

أعلنت منابر صحافية جزائرية وفاة الجنرال أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري، اليوم الإثنين في العاصمة.

وذكرت المصادر نفسها، بينها صحيفة "البلاد" وتلفزيون "النهار"، أن قايد صالح قد فارق الحياة عن عمر يناهز 79 سنة.

آخر بروز لقائد الجيش الجزائري، المتولي منصب نائب وزير الدفاع أيضا، كان خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.