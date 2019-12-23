السعودية تحكم بإعدام 5 مدانين في قضية خاشقجي

هسبريس ـ مُتابعة

قالت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي بتركيا.

وذكر المصدر نفسه أن ثلاثة آخرون عوقبوا بالسجن 24 عاما في القضية نفسها، وهي التي بدأت عند قتل خاشقجي في إسطنبول شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت النيابة العامة السعودية أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق في الديوان الملكي، "خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات، وتم الإفراج عنه".