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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تحكم بإعدام 5 مدانين في قضية خاشقجي

السعودية تحكم بإعدام 5 مدانين في قضية خاشقجي

السعودية تحكم بإعدام 5 مدانين في قضية خاشقجي
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:40

قالت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي بتركيا.

وذكر المصدر نفسه أن ثلاثة آخرون عوقبوا بالسجن 24 عاما في القضية نفسها، وهي التي بدأت عند قتل خاشقجي في إسطنبول شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت النيابة العامة السعودية أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق في الديوان الملكي، "خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات، وتم الإفراج عنه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - N.H الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:54
لكن السؤال المطروح هو من قام بتوجيه أوامر القتل للأشخاص الذين صدر في حقهم الحكم!!!!!!!!؟؟؟
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2 - عجوز الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:56
وهل وجهت تهمة الإعدام لمن أمرهم بالقتل أم سيعدم الصغار وسيرقى الكبار
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