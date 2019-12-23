24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/12/2019
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:31
|16:05
|18:27
|19:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بداء السكري
- مغاربة والقاتل الصامت
- مخاطر تهدد البشرية .. مناخ و"أمن سيبراني" واضطراب سياسي
- مبروكي: "التوقيت الصيفي" وراء ارتفاع عدد حالات الانتحار بالشاون
- "فضيحة" المنشطات ترمي بمستقبل الرياضة الروسية إلى المجهول
فيشر .. صانع سيارات يفتح "معمل الدبلوماسية الأمريكية" بالرباط (5.00)
- رئيس الحكومة: غالبية الأسر المغربية لا تدفع رسوم الإعلام التلفزي - (115)
- العثماني يرتدي جلباب "الزُهد": وزراء "العدالة والتنمية" ليسوا أغنياء - (87)
- مبروكي: "التوقيت الصيفي" وراء ارتفاع عدد حالات الانتحار بالشاون - (66)
- ضحايا "باب دارنا" يناشدون تدخل الملك في وقفة أمام البرلمان - (63)
- قايد صالح .. كبير الجيش الجزائري يفارق الحياة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
السعودية تحكم بإعدام 5 مدانين في قضية خاشقجي
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:40
قالت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي بتركيا.
وذكر المصدر نفسه أن ثلاثة آخرون عوقبوا بالسجن 24 عاما في القضية نفسها، وهي التي بدأت عند قتل خاشقجي في إسطنبول شهر أكتوبر من العام الماضي.
وأضافت النيابة العامة السعودية أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق في الديوان الملكي، "خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات، وتم الإفراج عنه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - N.H الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:54
لكن السؤال المطروح هو من قام بتوجيه أوامر القتل للأشخاص الذين صدر في حقهم الحكم!!!!!!!!؟؟؟
2 - عجوز الاثنين 23 دجنبر 2019 - 11:56
وهل وجهت تهمة الإعدام لمن أمرهم بالقتل أم سيعدم الصغار وسيرقى الكبار
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2