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الرئيسية | خارج الحدود | حداد بالجزائر على قايد صالح .. "تبون" يكلف شنقريحة بتدبير الجيش

حداد بالجزائر على قايد صالح .. "تبون" يكلف شنقريحة بتدبير الجيش

حداد بالجزائر على قايد صالح .. "تبون" يكلف شنقريحة بتدبير الجيش
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:00

أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام، وسبعة أيام بالنسبة للمؤسسات العسكرية، إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح بسكتة قلبية ألمت به في بيته، عن عمر ناهز 80 سنة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

ونعى تبون الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قائلا: "بهذا المصاب الجلل تفقِد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال، الذي بقي إلى آخر لحظة وفيًا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام، التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني، الذي ترعرع في أحضانه، وتشرَّب منه جنديًا فضابطا فقائدًا مجاهدًا عقيدةَ الوفاء للوطن والشعب".

وفاة أقوى رجالات الجيش تأتي في مرحلة صعبة جدا تمر منها الجزائر؛ إثر استمرار رفض "الحراك الشعبي" انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد، وهو ما عبر عنه بلاغ رئاسة الجمهورية حين ذكر: "إنها فاجعة أليمة وقاسية أن تودّع الجزائر، في هذا الوقت بالذات وعلى حين غرة، قائدا عسكريا بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح".

ووصفت رئاسة الجمهورية قايد صالح بـ"المجاهد الذي صان الأمانة وحفظ الوديعة، وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد، لمِا حباهُ الله به من حكمة وتبصّر وصفاء ووفاء للجزائر وللشهداء الأبرار ومن إخلاص للشعب الجزائري الأبي".

وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون أن "التاريخ سيكتب هذه المآثر الجليلة بأحرف من ذهب على صفحة مشرقة وضاءة من حياة فقيد الوطن؛ الفريق أحمد قايد صالح".

وكلف الرئيس الجزائري، بصفته وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء سعيد شنقريحة، قائد القوات البرية، بقيادة أركان الجيش الشعبي بالنيابة، خلفا للجنرال الراحل أحمد القايد صالح.

وكان آخر ظهور للفريق قايد صالح قبل أيام، في حفل تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، خلال الأسبوع الفائت. ونقلت وسائل إعلام جزائرية، استنادا إلى مصادرها، أن الفريق أحمد قايد صالح تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين.

وتم تعيين القايد صالح، في سنة 2004، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، ومن ثم تقلد رتبة "فريق" في 2006، ومنذ 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الجزائري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - محمد الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:24
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون تعزينا الحارة إلى الاشقاء في الجزائر
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26
2 - صطوف الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:27
أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله كل نفس ذائقة الموت
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71
3 - سيف الدين الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:27
لمن الملك اليوم... اذكروا موتاكم بالخير ... لكن المهمة صعبة على أي اللهم ارحمه
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57
4 - نبيل شلغوم العيد الجزائر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:28
انا لله و انا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت لله ما اعطى و لله ما اخذ ربي يرحمو و يوسع عليه
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36
5 - KHATARI الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:29
ا نا لله وانا اليه راجعون انها فعلا فاجعة ونتمنى من الباري تعالى ان يغفرله ولنا
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24
6 - اولادعمر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:32
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه ليس لنا مشكل مع الاموات
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33
7 - مغربي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:33
إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله عز وجل
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35
8 - الحكمة الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:34
قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا همها غيرت و برمجت و نوعرت. الموت هو مصيرنا
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43
9 - Abdou labbdi laabdi الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:36
أنا لله وانا اليه راجعون. سامحه الله فيما فعله في المغرب والمغاربة بالحقد والعداء الذي يكنهم اتجاههم. لكن المسامح كريم. نحن لا نحقد على أي أحد رغم أنه كان ينعت المغرب بالعدو والمغاربة باالاعداء. اللهم سامحه في كل مافعل.
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96
10 - مغربي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:38
سي تبون كيف سيلاقي هدا الرجل ربه هدا هو المهم. ستكون جنازة رجل فقط لا جنيرال ولا فقيد ولا بطل ولا ولا......ولا رئيس دولة . سيحاسب عما فعله في دنياه لوطنه وشعبه أولا. ندعو له بالمغفرة.
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79
11 - lglavze الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:38
اللهم تغمده برحمتك الواسعة يارب العالمين
ارجو ان ناخذ العبرة لان دوام الحال من المحال
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40
12 - oranai algérien الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:39
الله يرحمه و يصبر اهله و يجعل مثواه الجنة رحم الله الرجل المجاهد امضى حياته خدمة للجزاىر و الجزاىريين و سيشهد له التاريخ انه انقذ الجزاىر من الفتنة و من سقوط دماء الجزاىريين الى اخر لحظة

الحمد لله ان الجزاىر لالالا تزول بزوال الرجاااال
عاشت الجزاىر حرة مستقلة
عاش الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني
المجد و الخلود لشهدائنا الابرار
رحمك الله يا عمي صاااااالح و ربي يصر عائلة الصغيرة و الكبيرة الجزاىر
شكرا للنشر
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-133
13 - said 89 الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:40
البقاء لله سبحانه وتعالى , كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام . لن يبقى مال ولا جاه ولا منصب سوى العمل الصالح . ليتعض من يأكل اموال الناس بالباطل ليتعض كل مسؤل ويتذكر يوم لقاء ربه.
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53
14 - Simmo الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:41
الدنيا لا تساوي جناح بعوضة وأتمنى أن تكون عبرة لباقي عملاء ماما فرنسا والذين قهرو شعوبهم من أجل الكرسي والثروات والتي لا تدوم.
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69
15 - كل نفس ذائقة الموت الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:44
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
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43
16 - Faicel DZ الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:45
من خيرة أبناء الجزائر
مجاهد محنك ساهم في تحرير الجزائر
حافض على الشعب الجزائري منذ بداية الحراك لم تنزل ولا قطرة دم جزائري اتم مهمته ونضم انتخابات ونصب رئيس شرعي للبلاد وتوفاه الله وهو مطمئن البال .
فعلا مجاهد
إلى جنة الخلد انشاء الله
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-121
17 - Massinissa الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:45
ربي يرحمك و يوسع عليك إن شاء الله حافظة على وطنك حتى الثانية من عمرك ستبقى في قلوبنا إن لله وإن إليه راجعون وداع عمي صالح رجل الصالح نتمنى من شنقريحة يواصل عملكم ربي يوفقو
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-94
18 - Hacene الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:49
اللهم ارحم كل من خدم وطنه باخلاص.
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26
19 - بوعزة الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:49
انا لله وانا اليه راجعون
كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته
{ إنَّكَ مَيِّتٌ وإنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ثُمَّ إنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ } صدق الله العظيم
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20
20 - الامازون الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:53
الرجل الذي كان رمز السلطة البوتفليقية وعائقا للحراك الجزائري ولحكام المغرب في دمة الله فهل السياسة المغربية الجزائرية ستتغير شيئا ما سنرى عنيد الاثنين وما ستراه مناسبا لماما هم فرنسا
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-2
21 - stupid الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:54
الشعب الجزائري كان ينادي برحيل قايد صالح الذي كان أقوى رجل في الدولة الجزائرية، والحاكم الفعلي للجزائر، وهاهو الآن يرحل بصفة نهائية إلى مثواه الأخير، ولن ينفعه إلا عمله الصالح... المعروف عن المؤسسة العسكرية الجزائرية معادتها للمغرب، وأي رئيس للجزائر يجب عليه أن يكون وفيا لهذا المبدأ عندهم،ز وإلا تمت تصفيته كما وقع لبوضياف، على أي الرجل مات ونتمنى له المغفرة...
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13
22 - الخميس الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:54
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته إن لله وإنا إليه راجعون، الدوام لله.
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3
23 - عبد القادر dz الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:54
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه جنتك
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5
24 - Scenarios الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:57
Je pense que la reaction des algeriens en vendredi dira beaucoups sure l'avenire de ce pays.....Trois scenarios sont possible
Status quo et Mr. tebboune restera president, continuation du regime de bouteflica
Victoire de la revolution populaire et capitulation du pouvoir aux demande de leur peuple
Coup militaire
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-5
25 - وعزيز الاثنين 23 دجنبر 2019 - 12:58
انا لله وانا اليه راجعون.....



لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون....


ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام:((يا داود أَنْتَ تُرِيدُ وَأَنَا أُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إلَّا مَا أُرِيدُ....))

اورده الإمام الغزالي في أحياء علوم الدين.
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3
26 - مصطفى الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:01
الحمد لله ترك الجزائر برءيس شرعي احبه الله و أخده بعدما ترك الجزائر في أمان
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-21
27 - عيسى [email protected]£ الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:01
ان الله وانا اليه راجعون وتبقى الصحراء مغربية
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20
28 - Atika الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:03
انا لله وانا اليه راجعون لو كان تدخله في فتح الحدود بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي لكان له افضل وسيجزى خيرا عند الله ولكن للاسف الموت يلاحقكم اينما كنتم على اي رحمه الله
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7
29 - كمال الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:04
الكل يقول الدنيا لا تساوي شيئ فقط عند حضور الموت. لكن الاقتتال مستمر في بينكم على حفنه من الرمال الحارقه.
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10
30 - ضد الضد الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:05
و ذكروا امواتكم خيرا. رحمة الله عليه و على موتى المسلمين. الدنيا إدارة لا ثقة فيها هنيئا لمن فعل خيرا .
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8
31 - muwaten الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:06
تعازينا لإخواننا بالجزائر، رحم الله أموات المسلمين جميعا. نتمنى لإخواننا بالجزائر التحرر من قبضة الجيش و أن تطوى صفحة العداء والنزاع المفتعل مع المغرب. فنحن إخوة ولا نكن لكم إلا المحبة ولنا الأمل في بناء قطب إقتصادي وحضاري مغاربي متين يعود بالخير علينا وعلى أمتنا جمعاء.
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11
32 - قائد صالح الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:07
المجاهد الفريق أحد قايد صالح
رجل عاهد فأوفى.. سيسجل التاريخ أنك كنت الحامي و الدرع للحراك الشعبي المبارك.. سيسجل التاريخ أنك أنقذتنا من مخطط تخريب الجزائر و إدخالها في حرب أهلية.. سيشهد التاريخ أنك ساهمت بشكل كبير في الإيقاع بالعصابة و الزج بها في السجون..
رحمك الله يا قائد و جعل مثواك جنة الفردوس الأعلى يا رب
انا لله وانا اليه راجعون
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-23
33 - كبير بلجيكا الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:10
اللهم إغفر له مادا سيأخد معه كفن وحفرة وحساب من ربي العالمين ياتبون وجنيرالات لابد من هدا اليوم اللقاء الله هدا لكل الحكام وبلأخص الدين يسمون بي المسمون لوعلم أن نهايته إقتربت لأفرج على المعتقليين وترك الحكم للشعب لغفر الله ماتقدم وتأخر نطلب له المغفرة
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2
34 - موحى الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:11
انا لله واليه راجعون . كل نفس ذائقه الموت . بغض النظر على ما قام به تجاه المغرب وكل المغاربة شخصيا ادعو له بالرحمة والمغفرة و كل واحد سوف يحاسب عند ربه على أفعاله . وفي يوم لا تنفع فيه المناصب والمراكز .
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3
35 - مواطن الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:13
البقاء لله. تغمد الله الفقيد برحمته ونسأل الله الهداية لخلفه حتى يتمكن المغرب والجزائر من طي صفحة الخلافات لما فيه خير الشعبين الشقيقين
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4
36 - citoyen الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:17
بسم آلله الرحمان الرحيم "كل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام "صدق الله مولانا العظيم.
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6
37 - ابن العاصمة الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:20
ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده
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3
38 - عبدو الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:21
اللهم لاعيش الا عيش الاخرة..الانسان عندما يحضر اجله يقول كما قال سبحانه. ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا في ماتركت كلا...صدق الله العظيم ايها الانسان الوسنان لاتغرك هاته الدنيا الفانية اللهم ارحمنا فوق الأرض و تحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين وارحمه واشمله بعفوك فانك عفو كريم.
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2
39 - المتوكل/ بركان الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:22
"إنا لله وإنا إليه راجعون" اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيآته.
عش ما شئت وأحبب من شئت فإنك مفارق.
كن فقير كن غني، كن سلطان كن مياوم، كن من تكون إنك ميت. لمثل هذا اليوم يعمل المتيقظة قلوبهم، الخاضعة لجلال سلطانه.
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2
40 - غصون ترسم الظل الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:29
رجل أنقد الجزائر من الفتنة والقتل. ووقف بشجاعة في وجه الطائفيين .فليرقد بسلام
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-3
41 - samir الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:31
اللهم اغفر له وارحمه ولجميع المسلمين
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4
42 - الحسين اومحند الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:33
أولا نقدم بأسمى عبارات العزاء والمواسات للشعب الجزائري على رحيل القائد صاالح بغض النظر عن ما قام به هذا الرجل إتجاه حراك الجزائر الأخير أو إتجاه وحدة أراضي المغرب...ثانيا نأمل أن يفتح الرئيس الحالي سي نيون صفحة جديدة مع المغرب...رغم أن الواقع السياسي الجزائري لا ينم على ذلك....ليبقى المغرب فاتح احضانه للشعب الجزائري وأن رفض حكامه ...انا لله وإنا إليه راجعون
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2
43 - أبو بكر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:35
إنا لله و إنا إليه راجعون. الدوام لله الواحد الاحد.
اللهم ارحمه واحم أموات المسلمين كافة أجمعين. وألحقنا بهم مومنين .

أما أعماله فله رب سيحاسبه، ومن منا لم يعمل سيئا و حسنا .

و يبقى الاحياء ليتعظوا من هازم اللذات ، و قاهر الطغات ، و مفرق الجماعات.
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-1
44 - مواطن الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:36
اذا مات ابن ادم انقكع عمله الا من تلاث
صدقة جارية.
علم ينتفع به.
ولد صالح يدعو له.
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3
45 - mado الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:37
un grand moudjahid vous restez toujours dans nos coeur allah yerhemou un symbole de l algerie
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-1
46 - عبده/ الرباط الاثنين 23 دجنبر 2019 - 13:38
( فمن يعمل مثقال ذرة خير يره و من يعمل مثقال ذرة شر يره ) رحمه الله و غفر له
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-1
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