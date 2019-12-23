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كُتّاب وآراء
حداد بالجزائر على قايد صالح .. "تبون" يكلف شنقريحة بتدبير الجيش
أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام، وسبعة أيام بالنسبة للمؤسسات العسكرية، إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح بسكتة قلبية ألمت به في بيته، عن عمر ناهز 80 سنة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
ونعى تبون الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قائلا: "بهذا المصاب الجلل تفقِد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال، الذي بقي إلى آخر لحظة وفيًا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام، التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني، الذي ترعرع في أحضانه، وتشرَّب منه جنديًا فضابطا فقائدًا مجاهدًا عقيدةَ الوفاء للوطن والشعب".
وفاة أقوى رجالات الجيش تأتي في مرحلة صعبة جدا تمر منها الجزائر؛ إثر استمرار رفض "الحراك الشعبي" انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد، وهو ما عبر عنه بلاغ رئاسة الجمهورية حين ذكر: "إنها فاجعة أليمة وقاسية أن تودّع الجزائر، في هذا الوقت بالذات وعلى حين غرة، قائدا عسكريا بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح".
ووصفت رئاسة الجمهورية قايد صالح بـ"المجاهد الذي صان الأمانة وحفظ الوديعة، وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد، لمِا حباهُ الله به من حكمة وتبصّر وصفاء ووفاء للجزائر وللشهداء الأبرار ومن إخلاص للشعب الجزائري الأبي".
وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون أن "التاريخ سيكتب هذه المآثر الجليلة بأحرف من ذهب على صفحة مشرقة وضاءة من حياة فقيد الوطن؛ الفريق أحمد قايد صالح".
وكلف الرئيس الجزائري، بصفته وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء سعيد شنقريحة، قائد القوات البرية، بقيادة أركان الجيش الشعبي بالنيابة، خلفا للجنرال الراحل أحمد القايد صالح.
وكان آخر ظهور للفريق قايد صالح قبل أيام، في حفل تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، خلال الأسبوع الفائت. ونقلت وسائل إعلام جزائرية، استنادا إلى مصادرها، أن الفريق أحمد قايد صالح تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين.
وتم تعيين القايد صالح، في سنة 2004، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، ومن ثم تقلد رتبة "فريق" في 2006، ومنذ 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الجزائري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
ارجو ان ناخذ العبرة لان دوام الحال من المحال
الحمد لله ان الجزاىر لالالا تزول بزوال الرجاااال
عاشت الجزاىر حرة مستقلة
عاش الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني
المجد و الخلود لشهدائنا الابرار
رحمك الله يا عمي صاااااالح و ربي يصر عائلة الصغيرة و الكبيرة الجزاىر
شكرا للنشر
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
مجاهد محنك ساهم في تحرير الجزائر
حافض على الشعب الجزائري منذ بداية الحراك لم تنزل ولا قطرة دم جزائري اتم مهمته ونضم انتخابات ونصب رئيس شرعي للبلاد وتوفاه الله وهو مطمئن البال .
فعلا مجاهد
إلى جنة الخلد انشاء الله
كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته
{ إنَّكَ مَيِّتٌ وإنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ثُمَّ إنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ } صدق الله العظيم
Status quo et Mr. tebboune restera president, continuation du regime de bouteflica
Victoire de la revolution populaire et capitulation du pouvoir aux demande de leur peuple
Coup militaire
لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون....
ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام:((يا داود أَنْتَ تُرِيدُ وَأَنَا أُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إلَّا مَا أُرِيدُ....))
اورده الإمام الغزالي في أحياء علوم الدين.
رجل عاهد فأوفى.. سيسجل التاريخ أنك كنت الحامي و الدرع للحراك الشعبي المبارك.. سيسجل التاريخ أنك أنقذتنا من مخطط تخريب الجزائر و إدخالها في حرب أهلية.. سيشهد التاريخ أنك ساهمت بشكل كبير في الإيقاع بالعصابة و الزج بها في السجون..
رحمك الله يا قائد و جعل مثواك جنة الفردوس الأعلى يا رب
انا لله وانا اليه راجعون
عش ما شئت وأحبب من شئت فإنك مفارق.
كن فقير كن غني، كن سلطان كن مياوم، كن من تكون إنك ميت. لمثل هذا اليوم يعمل المتيقظة قلوبهم، الخاضعة لجلال سلطانه.
اللهم ارحمه واحم أموات المسلمين كافة أجمعين. وألحقنا بهم مومنين .
أما أعماله فله رب سيحاسبه، ومن منا لم يعمل سيئا و حسنا .
و يبقى الاحياء ليتعظوا من هازم اللذات ، و قاهر الطغات ، و مفرق الجماعات.
صدقة جارية.
علم ينتفع به.
ولد صالح يدعو له.