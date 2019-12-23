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جثمان رئيس أركان جيش الجزائر يدفن بعد يومين
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 14:40
أعلن في الجزائر أن جنازة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، ستقام بعد غد الأربعاء.
وأكدت مصادر أن جثمان قايد صالح سيشيع إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية، في العاصمة الجزائرية، حيث يرقد كبار المسؤولين الجزائريين.
كان قايد صالح توفي، اليوم الإثنين عن عمر ناهز 80 عاما، اثر تعرضه لنوبة قلبية، وأقر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حدادا وطنيا لثلاثة أيام وحدادا عسكريا لسبعة أيام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - كانه لم يكن. الاثنين 23 دجنبر 2019 - 15:06
كل شئ فان لن ينفعك مال اخدته من الشعب ولا منصب كنت فيه متسلطا متعاليا على الناس ، لن تنفعك امريكا ولا روسيا ولا الحرس ولا الحاشية، والعاقبة للمتقين.
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