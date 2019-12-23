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الرئيسية | خارج الحدود | قايد صالح .. جنرال "فرّ" من معركة أمغالا وحكمَ الجزائر في الثكنات

قايد صالح .. جنرال "فرّ" من معركة أمغالا وحكمَ الجزائر في الثكنات

قايد صالح .. جنرال "فرّ" من معركة أمغالا وحكمَ الجزائر في الثكنات
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:00

كانَ الوسام الأخير الذي وشّح بهِ صدرهُ وقادهُ إلى السّماء. احْتفاءٌ متأخّر بطُعمِ الموت. قادَ مرحلة "عصيبة" في تاريخ الجزائر، وظلّ دائماً بعيداً عن الأضواء. ولمّا قرّر الخروج، اخْتارَ أن يُواجهَ ما أسماهُ "العصابة"، بينما ظلّ الشّارع الجزائري يُطالب دوماً بتنْحيتهِ. إنّه الجنرال أحمد قايد صالح، الذي توفّي صبيحة اليوم بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 80 عاماً.

الصّحف الدّولية وصفت "القايد" بالرّجل القوي في الجزائر والجنرال النّافذ والحاكم الفعلي للبلاد. برز نجمه في الحراك الذي تشهده الجزائر، ووصفَ رفاقه من الضّباط والقادة السّياسيين المنتمين إلى "السّيستم" القديم بـ"العصابة". قاد الحراك الجزائري من "الثّكنات" العسكرية؛ وكان وراءَ تنصيب عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر.

العسكر يحكم.. "القايد" يحكم

بعد انتزاع الحكم من الرّئيس عبد العزيز بوتفليقة في أوائل أبريل الماضي، كان الجنرال القايد صالح يمثّل أحد أكبر المتحكمين في المسار الذي سلكته البلاد "ما بعد الرّئيس المريض"، وقد قاد فعلياً المرحلة الانتقالية حتى انتخاب عبد المجيد تبون في 12 دجنبر، كرئيس جديد للدولة. وعلى الرّغم من انتخاب رئيس جديد للجزائر، كان القايد صالح هو الذي يحكم البلاد فعلياً.

"الفريق" أحمد قايد صالح ولد في 13 يناير 1940 بولاية باتنة، والتحق بجيش التّحرير غداة معركة الاستقلال. وبعد إجراء دورة تكوينية بالجزائر لمدة سنتين، والاتحاد السوفياتي سابقا لمدة سنتين من 1969 إلى 1971، تحصل على شهادة خصوصا بأكاديمية فيستريل.

كما شارك، سنة 1968، في الحملة العسكرية بالشرق الأوسط بمصر، وتقلد بقوام المعركة البرية الوظائف التالية: قائدا لكتيبة مدفعية، قائدا للواء، قائدا للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي/ الناحية العسكرية الثالثة، قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط/البليدة/ الناحية العسكرية الأولى، قائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف/ بالناحية العسكرية الثالثة.

وفي سنة 2004، تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي سنة 2006. ومنذ سنة 2013، أصبح صالح نائباً لوزير الدفاع الوطني ورئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي.

الجنرال الهارب

في خضمّ صراع الأجنحة داخل أروقة الحكم بالجزائر ومع تصاعد الاحتجاجات، خرجَ الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق، بتصريحات نارية ضد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كاشفاً في رسالة نشرها على موقع جزائري باللغة الفرنسية عن تفاصيل مثيرة من مسيرة الرّجل القوي.

وأشار خالد نزار إلى أن السيرة المهنية لقايد صالح في الجيش الجزائري كانت "عادية"، وقال وزير الدفاع الجزائري الأسبق إنه أثناء فترة إقامته بمخيمات تندوف، في سبعينيات القرن الماضي، اكتشف ملفاً يتعلق بهروب القايد صالح من ساحة المعركة عندما اقتحمت الجزائر منطقة أمغالا المغربية.

وأوضح نزار أن "الجنرال محمد صلاح يحياوي وبّخ قايد صالح لأنه انسحب من معركة أمغالا 1، من دون أوامر، تاركا قوات المشاة دون دعم".

وتؤكد المعطيات، التي قدمها وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، حقيقة اقتحام الجزائر للصحراء المغربية، في وقت ظل فيه النظام الجزائري لسنوات يزعم أن "الجيش المغربي نصب كمينا وهاجم القوات الجزائرية التي كانت تنقل معونات من الدواء والأكل لعناصر البوليساريو المحاصرين من طرف القوات المغربية".

الحراك ضدّ "الجنرال"

ظلّ القايد صالح حاضراً بقوة في احتجاجات الجزائريين، بحيث أصبح آخر شخصية في "النظام" الذي حكم الجزائر منذ عام 1962، ورفضها الحراك. حاول الجنرال الجزائري طمأنة المحتجين الغاضبين وقاد المحطة الانتخابية بنفسهِ وانتخب عبد المجيد تبون، مرشح "العسكر"، رئيساً للجزائر.

وعلى الرغم من عبارات "الطّمأنة"، فإن الشّارع الجزائري ظلّ يرفعُ شعارات مناوئة للقايد مثل "الشعب والجيش أخوة؛ لكن القايد صالح مع الخونة".

وتأتي وفاة القايد بعد أحد عشر يومًا من الانتخابات الرئاسية التي أجريتْ في 12 دجنبر لانتخاب خليفة بوتفليقة، على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها حساسيات كثيرة في الجزائر ضد هذه المحطة الانتخابية والتي اعتبرتها بمثابة مناورة من قبل "النظام" لتجديد رجالاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - المعتصم الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:15
كيفما كان الحال لا يسعنا إلا الترحم على الفقيد . اللهم ارحمه واغفر له
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3
2 - المتتبع الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:16
ها هو اذا كان لم يرد ان يتنحي بطلب من الشارع ها هو نحاه العالي جلت قدرته ليس من المنصب فقط ولكن من الدنيا كلها ليقول للسعب الجزايري لن يةون الا ما تريدون واي طاغية اجعلوا الله وكيلكم وسترون النتيجة
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53
3 - مغربي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:18
السلام
قرات انه فر من معركة مكالة دلك راجع الى خشيته على نفسه و جنوده من الجيش المغربي و هل سيفر من الحساب الرباني و سؤال الملكين.نحن كمسلمين و هو مسلم يستحق منا الدعاء له بالرحمة و المغفرة و الله يرحموا و يحسن اليه و متواه الجنة و انا كمغربي و ضحية من ضحايا نزاع الصحراء المفتعل فاني اناشد جميع المسؤولين من المغرب و الجزاءر ان تكون طاولة مستديرة عليها كراسي الاعتراف من كلا الجانبين لنطوي هاته الملفات كما فعلت اروبا لما فيه الصالح للشعبين الشقيقين.
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30
4 - مصطفى الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:21
و شهد شاهد من أهلها.هذه هي حقيقة الرجل الذي يسميه الجزاءريون الرجل القوي.الان ظهر بما لا يدع أي مجال للشك أن هؤلاء لا يكنون سوى العداوة لبلدنا.
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7
5 - Samir الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:21
ولمن الحكم اليوم؟
هل سيستطيع الجواب؟
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10
6 - Brahim الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:22
كل نفس ذائقه الموت. الله يرحمه و يحسن إليه و يدخله الفردوس الأعلى مع جميع الموحدين. اللهم صبر عائلته و أصدقائه على فراقه.
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8
7 - Mosi الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:22
وتؤكد المعطيات، التي قدمها وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، حقيقة اقتحام الجزائر للصحراء المغربية، في وقت ظل فيه النظام الجزائري لسنوات يزعم أن "الجيش المغربي نصب كمينا وهاجم القوات الجزائرية التي كانت تنقل معونات من الدواء والأكل لعناصر البوليساريو المحاصرين من طرف القوات المغربية".
السؤال ليس لماذا قام الجيش الجزائري بغسل أدمغة الشعب الجزائري و زرع فيها معطيات مليئة بالأكاذيب الملفقة و الترهات و المعطيات الخيالية...وطبعا زرعة فيها بذرة العداء و الحقد و الكره لكل ماهو مغربي...
السؤال الحقيقي الذي ينبغي على اي عاقل و حر في الجزائر أن يطرحه هو لمااااذا ردت الجزائر المعروف المغربي بالشر...عبر التاريخ لم يهجم النغرب قط على اي بقعة او شبر من اراضي الجزائر فيما بعض عملاء الإستعمار دفعوا بالجنود الجزائريين الى اقتحام الاراضي المغربية من الشمال ابان إستقلال الجزائر و من الجنوب ابان حرب الصحراء...
السؤال لأي جندي او ظابط جزائري..لماذا تلقون بأنفسكم و شعبكم الى الهاوية بالباطل...لماذا عليكم ان تستحملوا حماقات قادة نخرهم الكره و الحقد...لماذا لا يمكنكم ان ترو بوضوح انكم تدافعون على الباطل.
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8
8 - بدر استكتا الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:22
ان لله وان اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت
سبحان الله اخر وشاح له من رئيس الجديد ومع العلم ان الشارع يطالب برحليه لكن قدرت الله فوق الجميع لقد رحل عن الدنيا باكملهاا وليس السياسة فقط
ارحموا الشعب الجزائري وتركوه فله رب كريم
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6
9 - Ahmed ben lebsir الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:24
اولا اشك في موته لانه اصبح عدةا للكبار والصغار لابد ان هناك شيء وقع اما تراخه كان سينهيه بشرف لو كان مع الحراك ليس مع اسياده في الغرب والشرق ضد شعبه اما بالنسبة للمغرب فهو يريد ان تبقى وصية بومديان سارية المفعول فكل قادة العسكر الجزاير اعداء للمغرب الا الافياء والاخيار ودور العقل السليم هاهو تبون نصب عدةا اخر المغرب هدا يدل عن الحقد والحسد والشيطانية لاينضرون الى الدين والاخرة فقد دمروا الشعوب والاسر والايتامى
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5
10 - مصطفى الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:25
اللهم استرنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض .واغفر لنا يوم العرض.انا لله وانا اليه راجعون ....
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8
11 - اطلس الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:27
وعند ربكم تختصمون \المرحوم قيد حياته اساء لشعبه واساء لجاره الذي ضحى من اجل استقلالبلاده المرحوم لم يرحم احدا بل يرحم نفسه ظل وفيا لعقيدة معاداة المغرب من اجل ذلك سلح اللقيطة باموال الشعب المغلوب بل فرض عليهم كركوزا وها انت ترحل الى حيث سنرحل جميعا وتترك العملاء بيننا ايتاما
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9
12 - أفراسكو الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:30
موت إنسان ما لا تقتضي مزايدات فارغة. السيد مات ربي يرحمو، فلسنا ملائكة لتزايد عليه في الحروب الماضية. غفر الله له ولنا مما اقترفنا من ذنوب. مغربي مر من هنا
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6
13 - karim الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:30
L'ancien régime Algérien a déjà formé la relève qui gardera la même heine envers le Maroc.
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1
14 - محمد سلا الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:31
الدوام لله يعتبر من رموز النظام السابق وهو الذي فرض الرئيس الجديد اي انه هو الذي يتحكم في اللعبة السياسية وبالتالي سيطع عراقيل في العلاقات المغربية الجزائرية سبحان الله هذه الدنيا تنكروا للخير جميعهم.
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0
15 - العبدي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:32
على الشعب الجزائري أن يعلم أن الخاءن الكايد صالح كما يسميه الحراك كان قد فر من معركة امكالا ١ وترك وراءه كتيبته و حصل على توبيخ من قاءده انداك . وسيدخل للتاريخ مثله مثل فرعون و هامان .
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-7
16 - mohamed الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:33
قهر صوت الشعب وارغمه رغم انفه ان يصوت على الرئيس المختار مسبقا فكانت ارادة الله فوق المنافقين الدين وسموه الصدر الاعضم على من تضحكون يا حكام . ويمكرون والله خير الماكرين . الرئيس مازال لم يسخن كرسيه بعد بدا بالعداء للمغرب الصحراء المستعمرة لقد سخطوا عليك 90 مليون من الجزائريين والمغاربة . مادا نفعوك لا شي سوى تقليد الصدر كانك فوزة بجائزة نوبل في العلم .اتقوا الله يا المنافقين لا تدري ما تختفيه الايام . بسبب دعمكم للبوليزاريوا والله ستقتسم الجزائر الى الدويلات كما تدين تدان ولكن الجبابرة اعماهم الله .ان الله لا يهدي القم الظالمين .دهب الى عند ربه هل اهداه الله لم يهديه حكمة الله . والاخرين سيتبعون نفس النهج .بسبب الصحراء لن تتقدموا ابدا رغم الوعود الرئيس الجديد لانه يتحتم عليه ان لا يدعم البوليزاريو و شراء الاسلحة سيصعب عليه . اما التنمية الجزائر نحو الامام او البوليزاريوا ستبقى الامور الى ان يرث الله الارض ومن عليها اما المغرب فهي ارضه يموت عليها حتى ولو اجتمعت الجن والشياطين لان الله ينصر الحق حاشى لله ان ينصر القوم الظالمين والمراوغين كانهم ادكياء وعوراتهم مكشوفة في العالم اسره
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-5
17 - حاميدو الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:35
عندما تصلى عليه صلاة الجنازة سيقال...جنازة رجل...وتختفي ألقاب...الفريق والرجل القوي وقائد القوات البرية ونائب وزير الدفاع إلخ وسيقابل ربه وهو يحمل أوزار مئة مليون مغاربي كانوا يحلمون بالوحدة وبناء المصير المشترك من ليبيا إلى مورتانيا .
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-1
18 - citoyen الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:38
Il sort par la petite porte de l'histoire. Au lieu de guider son pays vers la voie démocratique,il a choisi de maintenir en place une "issaba" militaire qui va continuer à dilapider l'argent du peuple algérien frère.
La manne du pétrole et du gaz va être partagée entre une poignée de gradée qui maintiennent une guerre froide avec le voisin marocain en dépensant des milliards de dollars dans un armement sophistiquée dont les seules bénéficiaires sont les russes , les chinois et la milice au pouvoir.
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-2
19 - يعقوب المنصر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:39
شكرا لكاتب المقال.
كتبت فأصبت وسردت فاسوفيت، لا فض فوك.
تحياتي.
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-5
20 - إنما الصدقات الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:39
ياايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه،
رحم الله الرجل وعفى عنه ورحمه ورحمنا جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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2
21 - abdelhamid الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:40
الجزائر حكمها العثمانيون لازيد من ثلاثة قرون والفرنسيون ما يزيد عن قرن فتكوين الدولة الجزائرية بدأ سنة 1962م.بينما المملكة المغربية فهي قائمة منذ 13 قرنا ووقفت سدا منيعا امام العثمانيين، وهذه هي عقدة العصابة. الجزائر كانت ولاية تابعة للمغرب، وما هي عليه الان فهو نتيجة للاستعمار.
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-3
22 - Abou Walid الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:40
سوف يحاسب أمام الله عن مقتل 150 ألف جزائري إبان العشرية السوداء بمشاركة الجنرال نزار وباقي العصابة كما وصفها بالرغم أنه ينتمي إليها
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-6
23 - ABDOU_de_CASA الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:44
هديك الطريحة ديال أمكالة 77 زيدوها على طريحة 63 في انتظار الطريحة الكبيـــــــــرة قريبا ان شاء الله...
هذا الحقيقة اعترف بها مؤخرا خالد نزار رئيس أركان الجيش الجزائري سابقا..

أما القايد صالح فمن حقه أن يفر من حرب أمكالة خوفا على حياته بالطبع...علما أن تلك المعركة انتصر فيها الجيش المغربي انتصارا باهرا سنة 1977 ،وقهر جيش العدو..بعدما حاول أن يحتل الصحراء المغربية..
ندموا ندما كبيــرا عندما قرروا أن يهجموا على المغرب.. بحيث ألقى القبض في تلك المعركة على عرموم كبيير من جيش العدو كما في علم الجميع..
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-6
24 - Jebbour boutayeb الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:45
إن لله وإن إليه راجعون. الله يمهل ولا يهمل كان قويا على الحراك الشعبي وكان سيجر البلاد إلى حرب طاحنة بين البلدين الشقيقين الجارين. لكن قدر الله أكبر من كل قوة ويا ريت الآخرين الباقيين ياخد العبر
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-2
25 - مول الزعتر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:48
شعب الجزائر شعب متحضر من الثقافة الفرنسية العريقة
سوف يذهبون كل دكتتوريات و العصابات إلى السجن لن تذهب دماء مليون شهيد هدرا
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-1
26 - مباشر الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:48
اتقوا الله يا حكام الجزائر في جاركم المغرب .. الحصيلة منذ استقلال الجزائر لا تبشر بالخير لمن يحكم الجزائر .. من بن بلة لبومدين لبوتفليقة لقايد صالح زد عليهم بوضياف الضحية..و من هم الآن في السجون ..كل من عادى المغرب و عمل على ايدائه لا تخرج جرته على خير .. أيًّا كان من سيحكم الجزائر .. خلف قايد صالح في العسكر أو الرئيس تبون أو تنهض ديمقراطية من الحراك..أقول له اتق الله في جارك المغرب..لا تفتح الحدود إن كان فيه ربح للجزائر كما تعتقد..ابتعد عن صحرائنا و لا تحشر نفسك فيها ستكون الجزائر بخير..
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1
27 - France الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:50
هرب من نيران الدليمي و ادريس بن عمر..ايييه ايام الحسن الثاني رحمه الله......
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0
28 - حميد الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:53
القايد صالح هرب او لم يهرب فالحدود لن تفتح الى الابد.
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29 - عادل بوموجة الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:55
مات جميع رؤساء الجزائر بسكة قلبية من جراء حقدهم ومرضهم من المغرب وتبقى وستظل الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والأيام بيننا ياحكام الجزائر نقولها ونعيدها لن ولم تحلموا ولو بشبر واحد من الصحراء التي أخذناها بالقوة وإن يوجد فيكم رجل فل يتقدم ولو بخمسة سنتيمترات إلى الأمام ليجرب من هم المغاربة لنمرمد به ولنظحك عليه العالم
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1
30 - برجوووق الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:57
رحم الله الكايد صالح..نطلب له المغفرة .. الرجل كان كثير الكره والحقد والضغينة للشعب المغربي .. تمادى في كره المغرب منذ عقود .. بقي وفيا لبومدين والقدافي في احتضان مرتزقة البوليزاريو وتهديد امن وسلامة المملكة المغربية.. ومؤخرا ساهم في استفزاز المملكة المغربية والشعب المغربي بموافقته على احتلال البوليزاريو لتيفاربتي وعقد ما يسمى مؤتمر فيها...ولولا تعقل المغرب لوقعت حرب كانت ستكون كارتية على الشعبين المغربي والجزاءري ... نتمنى أن يمن الله على الجزاءر بخلف صالح لرءيس اركان الجبش الجزائري، يسعى إلى إعادة العلاقة الأخوية المتينة بين البلدين.....
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0
31 - ورقة اثبات... الاثنين 23 دجنبر 2019 - 18:02
اعتراف الجنرال خالد نزار الرجل القوي السابق في الجزائر بتورط الجيش الجزائري في معارك الصحراء المغربية يفند بشكل قاطع ما يدعيه النظام الجزائري بأنه لا دخل له في الموضوع ويجب أن تكون شهادة هذا الرجل وشهادة سعداني الأمين العام السابق لجبهة التحرير الجزائرية وثيقتان رسميتان يستشهد بهما المغرب في المحافل الدولية
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