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كُتّاب وآراء
قايد صالح .. جنرال "فرّ" من معركة أمغالا وحكمَ الجزائر في الثكنات
كانَ الوسام الأخير الذي وشّح بهِ صدرهُ وقادهُ إلى السّماء. احْتفاءٌ متأخّر بطُعمِ الموت. قادَ مرحلة "عصيبة" في تاريخ الجزائر، وظلّ دائماً بعيداً عن الأضواء. ولمّا قرّر الخروج، اخْتارَ أن يُواجهَ ما أسماهُ "العصابة"، بينما ظلّ الشّارع الجزائري يُطالب دوماً بتنْحيتهِ. إنّه الجنرال أحمد قايد صالح، الذي توفّي صبيحة اليوم بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 80 عاماً.
الصّحف الدّولية وصفت "القايد" بالرّجل القوي في الجزائر والجنرال النّافذ والحاكم الفعلي للبلاد. برز نجمه في الحراك الذي تشهده الجزائر، ووصفَ رفاقه من الضّباط والقادة السّياسيين المنتمين إلى "السّيستم" القديم بـ"العصابة". قاد الحراك الجزائري من "الثّكنات" العسكرية؛ وكان وراءَ تنصيب عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر.
العسكر يحكم.. "القايد" يحكم
بعد انتزاع الحكم من الرّئيس عبد العزيز بوتفليقة في أوائل أبريل الماضي، كان الجنرال القايد صالح يمثّل أحد أكبر المتحكمين في المسار الذي سلكته البلاد "ما بعد الرّئيس المريض"، وقد قاد فعلياً المرحلة الانتقالية حتى انتخاب عبد المجيد تبون في 12 دجنبر، كرئيس جديد للدولة. وعلى الرّغم من انتخاب رئيس جديد للجزائر، كان القايد صالح هو الذي يحكم البلاد فعلياً.
"الفريق" أحمد قايد صالح ولد في 13 يناير 1940 بولاية باتنة، والتحق بجيش التّحرير غداة معركة الاستقلال. وبعد إجراء دورة تكوينية بالجزائر لمدة سنتين، والاتحاد السوفياتي سابقا لمدة سنتين من 1969 إلى 1971، تحصل على شهادة خصوصا بأكاديمية فيستريل.
كما شارك، سنة 1968، في الحملة العسكرية بالشرق الأوسط بمصر، وتقلد بقوام المعركة البرية الوظائف التالية: قائدا لكتيبة مدفعية، قائدا للواء، قائدا للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي/ الناحية العسكرية الثالثة، قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط/البليدة/ الناحية العسكرية الأولى، قائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف/ بالناحية العسكرية الثالثة.
وفي سنة 2004، تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي سنة 2006. ومنذ سنة 2013، أصبح صالح نائباً لوزير الدفاع الوطني ورئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي.
الجنرال الهارب
في خضمّ صراع الأجنحة داخل أروقة الحكم بالجزائر ومع تصاعد الاحتجاجات، خرجَ الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق، بتصريحات نارية ضد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كاشفاً في رسالة نشرها على موقع جزائري باللغة الفرنسية عن تفاصيل مثيرة من مسيرة الرّجل القوي.
وأشار خالد نزار إلى أن السيرة المهنية لقايد صالح في الجيش الجزائري كانت "عادية"، وقال وزير الدفاع الجزائري الأسبق إنه أثناء فترة إقامته بمخيمات تندوف، في سبعينيات القرن الماضي، اكتشف ملفاً يتعلق بهروب القايد صالح من ساحة المعركة عندما اقتحمت الجزائر منطقة أمغالا المغربية.
وأوضح نزار أن "الجنرال محمد صلاح يحياوي وبّخ قايد صالح لأنه انسحب من معركة أمغالا 1، من دون أوامر، تاركا قوات المشاة دون دعم".
وتؤكد المعطيات، التي قدمها وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، حقيقة اقتحام الجزائر للصحراء المغربية، في وقت ظل فيه النظام الجزائري لسنوات يزعم أن "الجيش المغربي نصب كمينا وهاجم القوات الجزائرية التي كانت تنقل معونات من الدواء والأكل لعناصر البوليساريو المحاصرين من طرف القوات المغربية".
الحراك ضدّ "الجنرال"
ظلّ القايد صالح حاضراً بقوة في احتجاجات الجزائريين، بحيث أصبح آخر شخصية في "النظام" الذي حكم الجزائر منذ عام 1962، ورفضها الحراك. حاول الجنرال الجزائري طمأنة المحتجين الغاضبين وقاد المحطة الانتخابية بنفسهِ وانتخب عبد المجيد تبون، مرشح "العسكر"، رئيساً للجزائر.
وعلى الرغم من عبارات "الطّمأنة"، فإن الشّارع الجزائري ظلّ يرفعُ شعارات مناوئة للقايد مثل "الشعب والجيش أخوة؛ لكن القايد صالح مع الخونة".
وتأتي وفاة القايد بعد أحد عشر يومًا من الانتخابات الرئاسية التي أجريتْ في 12 دجنبر لانتخاب خليفة بوتفليقة، على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها حساسيات كثيرة في الجزائر ضد هذه المحطة الانتخابية والتي اعتبرتها بمثابة مناورة من قبل "النظام" لتجديد رجالاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
قرات انه فر من معركة مكالة دلك راجع الى خشيته على نفسه و جنوده من الجيش المغربي و هل سيفر من الحساب الرباني و سؤال الملكين.نحن كمسلمين و هو مسلم يستحق منا الدعاء له بالرحمة و المغفرة و الله يرحموا و يحسن اليه و متواه الجنة و انا كمغربي و ضحية من ضحايا نزاع الصحراء المفتعل فاني اناشد جميع المسؤولين من المغرب و الجزاءر ان تكون طاولة مستديرة عليها كراسي الاعتراف من كلا الجانبين لنطوي هاته الملفات كما فعلت اروبا لما فيه الصالح للشعبين الشقيقين.
السؤال ليس لماذا قام الجيش الجزائري بغسل أدمغة الشعب الجزائري و زرع فيها معطيات مليئة بالأكاذيب الملفقة و الترهات و المعطيات الخيالية...وطبعا زرعة فيها بذرة العداء و الحقد و الكره لكل ماهو مغربي...
السؤال الحقيقي الذي ينبغي على اي عاقل و حر في الجزائر أن يطرحه هو لمااااذا ردت الجزائر المعروف المغربي بالشر...عبر التاريخ لم يهجم النغرب قط على اي بقعة او شبر من اراضي الجزائر فيما بعض عملاء الإستعمار دفعوا بالجنود الجزائريين الى اقتحام الاراضي المغربية من الشمال ابان إستقلال الجزائر و من الجنوب ابان حرب الصحراء...
السؤال لأي جندي او ظابط جزائري..لماذا تلقون بأنفسكم و شعبكم الى الهاوية بالباطل...لماذا عليكم ان تستحملوا حماقات قادة نخرهم الكره و الحقد...لماذا لا يمكنكم ان ترو بوضوح انكم تدافعون على الباطل.
سبحان الله اخر وشاح له من رئيس الجديد ومع العلم ان الشارع يطالب برحليه لكن قدرت الله فوق الجميع لقد رحل عن الدنيا باكملهاا وليس السياسة فقط
ارحموا الشعب الجزائري وتركوه فله رب كريم
La manne du pétrole et du gaz va être partagée entre une poignée de gradée qui maintiennent une guerre froide avec le voisin marocain en dépensant des milliards de dollars dans un armement sophistiquée dont les seules bénéficiaires sont les russes , les chinois et la milice au pouvoir.
كتبت فأصبت وسردت فاسوفيت، لا فض فوك.
تحياتي.
رحم الله الرجل وعفى عنه ورحمه ورحمنا جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا الحقيقة اعترف بها مؤخرا خالد نزار رئيس أركان الجيش الجزائري سابقا..
أما القايد صالح فمن حقه أن يفر من حرب أمكالة خوفا على حياته بالطبع...علما أن تلك المعركة انتصر فيها الجيش المغربي انتصارا باهرا سنة 1977 ،وقهر جيش العدو..بعدما حاول أن يحتل الصحراء المغربية..
ندموا ندما كبيــرا عندما قرروا أن يهجموا على المغرب.. بحيث ألقى القبض في تلك المعركة على عرموم كبيير من جيش العدو كما في علم الجميع..
سوف يذهبون كل دكتتوريات و العصابات إلى السجن لن تذهب دماء مليون شهيد هدرا