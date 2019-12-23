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كُتّاب وآراء
لافروف: دبلوماسية الولايات المتحدة تمارس "التخويف"
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين إن دبلوماسية الولايات المتحدة "تنحصر قبل كل شيء في التخويف بطرق مختلفة، منها العقوبات والإنذارات والتهديدات".
وصرح لافروف خلال جلسة استماع أمام مجلس الاتحاد الروسي (الشيوخ) أن "الولايات المتحدة أثبتت مرة أخرى أن دبلوماسيتها تنحصر قبل كل شيء في التخويف بطرق مختلفة، منها العقوبات والإنذارات والتهديدات".
وأطلق الوزير هذه التصريحات تعقيبا على العقوبات الأمريكية التي فرضت مؤخرا على خط غاز "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وتابع: "عندما تعاقب واشنطن حتى أقرب حلفائها لمجرد سعيهم لحل مشاكلهم الاقتصادية وضمان أمنهم في مجال الطاقة".
وذكر لافروف أنه "لا ينبغي لأي بلد في العالم، حسب رأيي، أن يشك في أن الولايات المتحدة إذا وعدته بشيء، فإنها ستخذله في أي لحظة".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن العقوبات الأمريكية ضد خط الغاز "غير مقبولة"، معربا عن ثقة موسكو في ألا تكون هذه التدابير "عائقا" أمام الجهود الرامية إلى "إنهاء العمل في هذا المشروع المهم".
يشار إلى أن طول الخط سيكون 1255 كلم بمجرد الانتهاء من مده وقد تم ذلك بنسبة أكثر من 90%.