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الرئيسية | خارج الحدود | ابن خاشقجي: قضاء السعودية أنصف العائلة والعدالة

ابن خاشقجي: قضاء السعودية أنصف العائلة والعدالة

ابن خاشقجي: قضاء السعودية أنصف العائلة والعدالة
هسبريس - رويترز
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:33

قال ابن الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي اليوم الاثنين إن الحكم الذي أصدره النائب العام السعودي اليوم في قضية مقتل والده أنصف العائلة وحقق العدالة.

وأضاف على تويتر "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - تيقتك!!! الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:51
عندما يخرج ابن خاشقجي و أفراد عائلته من السعودية صوب انجلترا او المانيا او تركيا . و يتخلصون من قيضة النظام الوحشي.
حينها سنسمع لما يقول .
اما الآن فو وهائلته في حكم الأسرى و سائر الشعب السعودي. ادعو الله ان يفك اسرهم و يقيض لهم حاكما كارذوكان .
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21
2 - عبدالله الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:52
اي انصاف يتحدث عنه وهو لايعلم اي توجد جثة والده ،مجرد ترهيب لعائلة الشهيد من اجل طي ملف قتله.
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18
3 - مجهول الإسم الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:56
رحم الله الفاروق ورضي الله عنه أما نحن فنختصر كلامنا في قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل واتقون في قوله عز وجل(ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون). أنشر من فضلك
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4 - هم........هم الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:57
و هل لك أن تقول غير ذلك !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
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16
5 - من تخوم الريف الاثنين 23 دجنبر 2019 - 21:00
هههه .. و ماذا بوسع المسكين قوله؟ العدالة هي عدالة السماء أما عدالة الأرض فهي أم المهازل. الذي أمر بتقطيع والدك، يا مسكين، لازال حرا طليقا و هذا ما يعلمه سكان المعمور، صغيرهم كما كبيرهم.
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