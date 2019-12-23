ابن خاشقجي: قضاء السعودية أنصف العائلة والعدالة

هسبريس - رويترز

قال ابن الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي اليوم الاثنين إن الحكم الذي أصدره النائب العام السعودي اليوم في قضية مقتل والده أنصف العائلة وحقق العدالة.

وأضاف على تويتر "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة".