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الرئيسية | خارج الحدود | تحطم مقاتلة أثناء القيام بمناورات في شرق روسيا

تحطم مقاتلة أثناء القيام بمناورات في شرق روسيا

تحطم مقاتلة أثناء القيام بمناورات في شرق روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 13:40

تحطمت مقاتلة من طراز "سو-57"، أثناء قيامها برحلة على سبيل التجربة، اليوم الثلاثاء في أقصى شرق روسيا، حسب ما أعلنت الشركة المصنعة للطائرة في بيان.

وتمكن الطيار من القفز من المركبة ونجا بحياته، وفقا لبيان المصنع الذي أشار إلى عدم سقوط ضحايا أو حدوث أي من الخسائر المادية على الأرض.

وقد تحطمت "سو-57" التي تعد مقاتلة من الجيل الخامس، لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد، في ضواحي كومسومولسك على آمور، بعيدة بـ11 كيلومترا عن قاعدتها.

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