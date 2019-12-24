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كُتّاب وآراء
الجزائر تقيم "جنازة رئاسية" لقائد الجيش الشعبي
قررت الجزائر تنظيم جنازة رئاسية للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش، الذي توفي بشكل مفاجئ صباح أمس؛ إثر تعرضه لنوبة قلبية وهو داخل منزله، عن عمر ناهز 80 عاما.
وسينقل جثمان قايد صالح من المستشفى العسكري "عين النعجة " إلى قصر الشعب، التابع لرئاسة الجمهورية، عند الساعة التاسعة من صباح غد الأربعاء، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من قبل المسؤولين في الدولة والمواطنين العاديين.
وعند الساعة الواحدة ظهرا سيتنقل الموكب الجنائزي باتجاه "مقبرة العالية"، مرورا ببعض الساحات والشوارع الرئيسة في وسط العاصمة الجزائرية، حيث سيوارى الثرى بـ"مربع الشهيد" حيث يرقد كبار القادة الجزائريين.
من جهة أخرى؛ فتحت اليوم الثلاثاء مجالس عزاء في العديد من مدن الجزائر، كما تولت المراكز الاعلامية الإقليمية للجيش فتح سجلات عزاء أمام المواطنين من عامة الشعب.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرر في اعقاب وفاة الفريق أحمد قايد صالح حدادا وطنيا لثلاثة أيام، وحدادا عسكريا لسبعة أيام.