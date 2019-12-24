24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "قانون مالية 2020" يتيح تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين (5.00)

  2. تدابير الأمن الوطني لتعزيز الحكامة وترشيد النفقات (5.00)

  3. هذه مشاريع وأوراش "مديرية الحموشي" في 2020 (5.00)

  4. حزب الأصالة والمعاصرة: التيار الذي يجب أن ينتصر؟ (5.00)

  5. "قلوب مبصرة" تصنع المستحيل داخل مركز للمكفوفين بمدينة فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تقيم "جنازة رئاسية" لقائد الجيش الشعبي

الجزائر تقيم "جنازة رئاسية" لقائد الجيش الشعبي

الجزائر تقيم "جنازة رئاسية" لقائد الجيش الشعبي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 14:36

قررت الجزائر تنظيم جنازة رئاسية للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش، الذي توفي بشكل مفاجئ صباح أمس؛ إثر تعرضه لنوبة قلبية وهو داخل منزله، عن عمر ناهز 80 عاما.

وسينقل جثمان قايد صالح من المستشفى العسكري "عين النعجة " إلى قصر الشعب، التابع لرئاسة الجمهورية، عند الساعة التاسعة من صباح غد الأربعاء، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من قبل المسؤولين في الدولة والمواطنين العاديين.

وعند الساعة الواحدة ظهرا سيتنقل الموكب الجنائزي باتجاه "مقبرة العالية"، مرورا ببعض الساحات والشوارع الرئيسة في وسط العاصمة الجزائرية، حيث سيوارى الثرى بـ"مربع الشهيد" حيث يرقد كبار القادة الجزائريين.

من جهة أخرى؛ فتحت اليوم الثلاثاء مجالس عزاء في العديد من مدن الجزائر، كما تولت المراكز الاعلامية الإقليمية للجيش فتح سجلات عزاء أمام المواطنين من عامة الشعب.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرر في اعقاب وفاة الفريق أحمد قايد صالح حدادا وطنيا لثلاثة أيام، وحدادا عسكريا لسبعة أيام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي قح الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 14:47
قايد صالح رحل للقاء ربه وهو من سيحكم ان كان فعلا قائدا صالحا أم فاسدا والصحراء مغربية وستبقى مغربية مات من مات وانكسر من انكسر!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
2 - karim الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 14:51
يلزمه اكتر من ذالك، لأنه كان يحكم اكتر من الرئيس نفسه ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.