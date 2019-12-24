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الرئيسية | خارج الحدود | الإفراج عن دفعة جديدة من معتقلي الحراك بالجزائر

الإفراج عن دفعة جديدة من معتقلي الحراك بالجزائر

الإفراج عن دفعة جديدة من معتقلي الحراك بالجزائر
هسبريس - د .ب .أ
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 20:47

أفرج القضاء الجزائري اليوم الثلاثاء عن دفعة جديدة من معتقلي الحراك الشعبي الذين جرى اعتقالهم قبل أشهر.

وأصدر مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة الجزائرية أحكاما نهائية بحق 9 معتقلين، حيث تم تخفيض عقوبتهم من سنة إلى 6 أشهر منها 3 أشهر موقوفة النفاذ، ليستفيد 8 منهم من الإفراج بعد استنفاذ مدة العقوبة، بينما يغادر المعتقل الأخير السجن يوم 29 دجنبر.

وكان القضاء الجزائري أفرج أمس الاثنين عن 13 معتقلا جرى اعتقالهم يوم 21 يونيو بتهمة حمل الراية الأمازيجية خلال تظاهرات الحراك الشعبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 21:32
طول مدة الحراك دمت النظام فعوض القاء الحلول لمطالبه دبرا الخطط للقضاء عليه و من بينها استفزاز المغرب و حيث حضور مراسيم التنصيب لم يصفق الا لما سمعوا تصفية الاستعمار الحراك لاظنه سيتوقف
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