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كُتّاب وآراء
تحذيرات من أول كسوف في السعودية منذ 97 عاما
حذرت وزارة التعليم السعودية اليوم الثلاثاء جميع منسوبيها من النظر المباشر إلى الشمس بالعين المجردة، وذلك فجر الخميس المقبل، لما ستشهده الشمس من كسوف هو الأول الذي يعبر أراضي المملكة العربية السعودية منذ 97 سنة .
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى أن "الكسوف سيبدأ عند الساعة 33ر5 فجرا، وستكون ذروته عند الساعة 37ر6 صباحا، وسينتهي عند الساعة 45ر7 صباحا".
وحذر أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، من النظر إلى الشمس المقبل أثناء الكسوف الحلقي الذي تشهده المملكة والذي يتزامن مع خروج الطلاب والطالبات من بيوتهم قاصدين مدارسهم.
وقال المسند إن "ظاهرة الكسوف الحلقي يوم الخميس المقبل هي الأولى التي تعبر أراضي السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون الأحياء منهم الآن، هذه الظاهرة في أرضهم من قبل، حتى من كانت أعمارهم فوق 97 سنة بقليل".
وتابع المسند في سلسلة تغريدات قائلا إن "النظر إلى الشمس خطر جدًا على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا، وعليه أهيب بالجميع بتجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظرًا لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، والتي قد تصيب بالعمى المؤقت، حتى مع استخدام نظارات خاصة بالكسوف".