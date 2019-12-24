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كُتّاب وآراء
دعوة لإقامة صلاة الغائب على الجنرال قايد صالح
دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر أئمة مساجد الجمهورية إلى إقامة صلاة الغائب على الراحل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الذي وافته المنية الاثنين إثر نوبة قلبية داخل منزله عن عمر ناهز 80 سنة.
وقررت الجزائر تنظيم جنازة رئاسية للفريق أحمد قايد صالح، حيث سينقل جثمانه من المستشفى العسكري " عين النعجة"، إلى قصر الشعب التابع لرئاسة الجمهورية عند الساعة التاسعة صباح الأربعاء، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من قبل المسؤولين في الدولة والمواطنين العاديين.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد قرر في أعقاب وفاة الفريق أحمد قايد صالح، إقامة حداد وطني لثلاثة أيام، وحداد عسكري لسبعة أيام.