إلقاء النظرة الأخيرة على أحمد قايد صالح بالجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

ألقى كبار المسؤولين في الجزائر، اليوم الأربعاء، النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي توفي صباح أول أمس الاثنين إثر نوبة قلبية داخل منزله عن عمر ناهز 80 عاما.

وتقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جموع المعزين وقدم المواساة لأبناء الفقيد الأربعة بـ"قصر الشعب"، الذي وصل إليه جثمان الفقيد صباح اليوم، كما قام اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجديد بالنيابة قائد القوات البرية، ومختلف القادة العسكريين إلى جانب أعضاء الحكومة، بتقديم واجب العزاء.

كما قام بتقديم واجب العزاء أعضاء السلك الدبلوماسي في الجزائر، والوفود العسكرية الأجنبية التي قدمت إلى الجزائر، وشخصيات وطنية وقادة فعاليات المجتمع المدني.

وتجمع عدد غفير من المواطنين خارج قصر الشعب في انتظار دورهم بالدخول وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان قائد الجيش؛ الذي سيشيع إلى مثواه الاخير بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء بمقبرة العالية.

وسينقل الجثمان إلى المقبرة من خلال عربة مكشوفة تجوب الشوارع والساحات الرئيسة للعاصمة الجزائرية.