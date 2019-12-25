24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. القاضي النظيف (5.00)

  2. "الخارجية المغربية" تنفي الخضوع لضغوطات في ترسيم الحدود البحرية (5.00)

  3. جامع الزيتونة بتونس .. معلمة دينية تُظهر ازدهار الفكر الإسلامي (5.00)

  4. إسبانيا تردّ على المغرب بنشر طائرات "إف 18" فوق جزر الكناري‎ (5.00)

  5. "عدي أوهمو بوغانيم" .. فنان أضحك أجيالا وأبهج أقواما طيلة عقود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إلقاء النظرة الأخيرة على أحمد قايد صالح بالجزائر

إلقاء النظرة الأخيرة على أحمد قايد صالح بالجزائر

إلقاء النظرة الأخيرة على أحمد قايد صالح بالجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:30

ألقى كبار المسؤولين في الجزائر، اليوم الأربعاء، النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي توفي صباح أول أمس الاثنين إثر نوبة قلبية داخل منزله عن عمر ناهز 80 عاما.

وتقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جموع المعزين وقدم المواساة لأبناء الفقيد الأربعة بـ"قصر الشعب"، الذي وصل إليه جثمان الفقيد صباح اليوم، كما قام اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجديد بالنيابة قائد القوات البرية، ومختلف القادة العسكريين إلى جانب أعضاء الحكومة، بتقديم واجب العزاء.

كما قام بتقديم واجب العزاء أعضاء السلك الدبلوماسي في الجزائر، والوفود العسكرية الأجنبية التي قدمت إلى الجزائر، وشخصيات وطنية وقادة فعاليات المجتمع المدني.

وتجمع عدد غفير من المواطنين خارج قصر الشعب في انتظار دورهم بالدخول وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان قائد الجيش؛ الذي سيشيع إلى مثواه الاخير بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء بمقبرة العالية.

وسينقل الجثمان إلى المقبرة من خلال عربة مكشوفة تجوب الشوارع والساحات الرئيسة للعاصمة الجزائرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - rachida الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:51
انها جنازة رئبس دولة الجزائر السابق غفر الله له ولنا .اخرها موت . المهم ماذا اخذت معك من زاد في هذه الرحلة الاخيرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - sohail الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:55
لو كان كل واحد يفكر في الموت لعاش كل واحد حياة هنيئة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - KIM الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:05
رحمة الله هاذا البطل الذي اسقط جميع مخططات
الزواف والاخوان عملاء الناتو واردغان ،تحيا الجزائر..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
4 - هخ غخن الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:08
حدثني...بحماسة منقطعة النظير...جارنا محمد وهو محارب سابق في الصحراء المغربية انه واصدقاءه الجنود كانو يمرحون طولا وعرضا في بئر لحلو وتفاريتي...حتى جاء امر بالتراجع الى الوراء...لان الحزام الأمني سيبنى ..وسيتم التخلي عن ثلث الصحراء ظلما و وعدوانا خاوية...وقد ذكرني ان نفس الفعل قام به ولي الامر عندما اراد الجيش الملكي العبور داخل الجزاءر سنة 1963...ترى لماذا حولوا انتصاراتنا ....هزاءم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - SODEA 6119 الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:11
عليه وعلى كافة أموات المسلمين،الرحمة والمغفرة،وان تكون هذه بادرة خير لفتح الحدود ببن الأشقاء المغاربة والجزائريين.اللهم تغمده برحمتك واغفر لنا وله(آمين)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
6 - الرحمة والمغفرة الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:13
انا لله وانا اليه راجعون
من تراب وإلى تراب بالأمس القريب كان رحمه الله مهندس كل شيء بالجزائر الشقيقة كان هو الامر والناهي واليوم في توديعه يقال له جنازة رجل يعني نكرة فليتعظ المسؤولون أمثاله وليفكوا الحصار عن مواطنين عزل بمخيمات الذل والعار وليعلموا ان الشعوب هي ضحية الصراع المفتعل وأنهم يصبون الماء في الرمال فالمغرب يحكم البلاد من طنجة الى الكويرة تحت شعار الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - مووووووسماااا الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:30
الاهتمام الكبير بجنازة الجنرال گايد صالح ما هو الا تكريس في اعين الجميع لشيء واحد هو ان الجيش هو من له الكلمة اولا واخيرا في الجزائر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - لن اكون منافق الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:33
القايد رحمه الله منافقوش ومنكدبوش على ريوسنا واخا مكانش كيبغي المغاربة ولكن راه كان خدام خدمتو على احسن وجه انا فين مخدمت القنوات الجزاءرية كلقاه هو في مهمة تفتيش او ظيارة لمنطقة عسكرية ما .مقارنة مع ناسنا حنا راه فرق كبيييير من نهار كبتعينو وهوما في الرباط جالسين والعسكر لمن شاف احوالو واش واكل واش شارب واش حي .والنث دورك في الغرب والله معارف الجنرال الفتش ديال القوات المسلحة ديالنا ومكيبانش حتى كتسمع ياما تحيد ياما مات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - رمال و أطلال الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:47
نفس مراسيم جنازة لينين وستالين ورئيس كوريا الشمالية السابق، إنها بروباغندا ما أنظمة الحكم المطلق، على العموم ستشرع الجزائر إبتداءا من السنة المقبلة بطلب القروض لزيادة ميزانية التسليح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.