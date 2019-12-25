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كُتّاب وآراء
سلطات تركيا تشن اعتقالات بتهمة "مناصرة غولن"
بدأت الشرطة التركية ست عمليات لاعتقال عشرات المواطنين بتهمة "الانتماء لشبكة الداعية الإسلامي عبد الله غولن"، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
واستهدفت الحملة أشخاصا يعملون في مؤسسات وهيئات حكومية؛ من بينها القوات الجوية والقضاء ومجلس تركيا للبحث العلمي والتكنولوجي.
وتتهم أنقرة غولن بأنه وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليوز 2016، ومنذ ذلك الحين بدأت حملة ضد أنصار الداعية الإسلامي المستقر في أمريكا.
وفي موجة أخرى، اعتقل 280 آخرون منذ أسبوع للاشتباه في انتمائهم لـ"جماع غولن"، وكان بينهم عمدة تابع لحزب الشعب الجمهوري الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
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تعليقات الزوّار (2)
شاف ان شعبيته تدهورت ووجد الحل في اعتقال كل معارضيه هههه ياسلام على العدل الخرافي