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الرئيسية | خارج الحدود | سلطات تركيا تشن اعتقالات بتهمة "مناصرة غولن"

سلطات تركيا تشن اعتقالات بتهمة "مناصرة غولن"

سلطات تركيا تشن اعتقالات بتهمة "مناصرة غولن"
هسبريس - إفي
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:42

بدأت الشرطة التركية ست عمليات لاعتقال عشرات المواطنين بتهمة "الانتماء لشبكة الداعية الإسلامي عبد الله غولن"، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

واستهدفت الحملة أشخاصا يعملون في مؤسسات وهيئات حكومية؛ من بينها القوات الجوية والقضاء ومجلس تركيا للبحث العلمي والتكنولوجي.

وتتهم أنقرة غولن بأنه وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليوز 2016، ومنذ ذلك الحين بدأت حملة ضد أنصار الداعية الإسلامي المستقر في أمريكا.

وفي موجة أخرى، اعتقل 280 آخرون منذ أسبوع للاشتباه في انتمائهم لـ"جماع غولن"، وكان بينهم عمدة تابع لحزب الشعب الجمهوري الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ابو قطيطة الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:07
يا سلام على حكم تجار الدين المستبدين
شاف ان شعبيته تدهورت ووجد الحل في اعتقال كل معارضيه هههه ياسلام على العدل الخرافي
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2 - مواطن مغربي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:15
وماذا نقول لبعض الدول العربية التي تشن حربا على من تشم فيه رائحة الاخوان المسلمين؟؟
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