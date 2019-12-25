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الرئيسية | خارج الحدود | حشود غفيرة ترافق جثمان قائد الجيش الجزائري إلى مثواه الأخير

حشود غفيرة ترافق جثمان قائد الجيش الجزائري إلى مثواه الأخير

حشود غفيرة ترافق جثمان قائد الجيش الجزائري إلى مثواه الأخير
هسبريس - د.ب.أ (صور: أ.ف.ب)
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:00

رافقت حشود جماهيرية غفيرة من مختلف الأعمار جثمان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية في العاصمة الجزائرية.

كان قايد صالح توفي أول أمس الاثنين، إثر تعرضه لنوبة قلبية بمنزله عن عمر ناهز 80 عاما.

وحُمل جثمان الفريق قايد صالح على متن عربة مدفعية مكشوفة رافقها بعض العسكريين وسيارات أمنية عديدة، تولت مهمة إفساح الطريق لتسهيل وصوله إلى المقبرة.

وواجه الموكب الجنائزي صعوبة كبيرة في اتباع المسار المحدد له على مسافة كيلومترات عديدة، بسبب انضمام الآلاف من المشيعين الذين احتشدوا بساحات قصر الشعب وأديس أبيبا والوئام الوطني وشارع جيش التحرير على الطريق السريع إلى الموكب، على الرغم من التدابير الأمنية المشددة.

وبمحيط مقبرة العالية تجمع الآلاف من الأشخاص ينتظرون وصول الموكب الجنائزي وهم يرددون: "الله أكبر الجيش والشعب خاوة خاوة والقايد صالح مع الشهداء".

وشبّه العديد من الأشخاص، في مداخلاتهم عبر مختلف المحطات التلفزيونية الحكومية والخاصة، جنازة الفريق قايد صالح بجنازة الرئيس الأسبق هواري بومدين الذي شيّعه مئات الآلاف من الناس قبل 40 عاما.

وألقى كبار المسؤولين في الجزائر النظرة الأخيرة، صباح اليوم، على جثمان الفريق أحمد قايد صالح، بقصر الشعب القريب من القصر الرئاسي في وسط العاصمة الجزائرية.

وتقدم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، جموع المعزين وقدم تعازيه إلى أبناء الفقيد الأربعة. كما قام اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجديد بالنيابة قائد القوات البرية، ومختلف القادة العسكريين، إلى جانب أعضاء الحكومة، بتقديم واجب العزاء.

وكان الرئيس تبون أقر حدادا وطنيا لثلاثة أيام، وسبعة أيام للمؤسسات العسكرية، بينما دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الظهر مباشرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - mouhajir الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:13
qui sait qui l'a tué?des questions posées
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-4
2 - tarik الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:13
N'importe quoi , ce Mr était un simple militaire en quoi il a droit a tout ce tapage ces honneurs ,un peuple complètement dans le noir ,les uns font comme les autres sans savoir pourquoi ni comment pas étonnant que les arabes les derniers de la liste
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29
3 - samurai الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:14
شعب يعاني من متلازمة سطوكهولم يحب العيش تحت الصباط و يعشق الاستعمار
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64
4 - الشعب الحزين الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:14
الله اكبر
ألله أكبر
الله أكبر الله يرحمه..
وداعا ايها الاب والعم والاخ...
هذا رد على من كان يقول أن الشعب الجزائري العضيم ضد جيشه...
جنازة مهيبة لاسد من اسود الجزاير...
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة...
نحن على عهدك باقون ...يامن ارعبت اليهود وفرنسا..
يامن اوصلت الجزائر الى بر الامان...يامان زجيت بالعصابة في السجون...
نعم انها حسن الخاتمة......
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-78
5 - زهير الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:15
اغلبهم من الجيش تم استقدامهم . لا اعتقد الجزائريين نسوا ان الرجل مسؤول عن مجازر التسعينات و ابادة قرى باكملها بالسكاكيين و الشاقور . جرائمه لا تسقط بالتقادم كما انه جزء من العصابة و خرج بتصريح مضاد للحراك في اول يوم و تم حذفه من القنوات الجزائرية بعد ان كبر الحراك في اليوم الموالي . الرجل من صنع بوتفليقة و يعلم جيدا الفساد و ملايير الدولارات التي لم ينتفع بها الجزائريون و الا اصبحوا في مستوى افضل بكثير . للاسف اختطفه الموت و لكن كان عليه ان يحاكم اولا . ابناءه الان مرعبون فقط تقلب عليهم الطاولة و يسالون من اين لك هذا خاصة ان ابناءه من كبار رجال الاعمال و لهم امتيازات خاصة و مع ذهاب والدهم لم يعد لهم اي اهمية و قد يكونوا هدف سهل جدا لربح نقاط سياسية .
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60
6 - بدرالدين التندوفي الجزائري الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:17
هذه رسالة من الشعب الجزائري لكل الشامتين في موت الأسد غفر الله لنا وله و لجميع موتى المسلمين
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-72
7 - مواطن مغربي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:17
في الحقيقة وفاة قائد الجيش الجزائري المباغتة كانت مفاجئة للجميع بعدما استانس معه ومع خطاباته الشعب الجزائري مرة كل أسبوع من الثكنات في وقت كان فيه الرئيس المؤقت شبه غائب عن الواجهة... نطلب له الرحمة والمغفرة على كل حال وانا لله وانا اليه راجعون
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-13
8 - abdou الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:19
ضربة حظ كبير لم تكن في حسبان الساسة بالجارة الجزائر.
فبينما ظل مشكل استمرار التظاهر يؤرق بالهم ولا يعرفون كيف سيتم انهاء التظاهر دون عنف أو إساءة لصورة النظام، جائت فجأة هذه الوفاة فتم في الحين إعلان الحداد وإطلاق العنان لخطابات دغدغة المشاعر والترويج إلى هذا الحدث على أنه مصاب وطني وأن اللحظة هي للخشوع والترحم والتلاحم والوطنية
ويبدو أن الخطة فعلا ستنجح وسيتم تكسير التظاهر وبالتالي يتنفس الساسة الصعداء ليستمروا طبعا على النهج القديم.
هذا يحدث بينما فقط في الشهور والأسابيع الماضية كان الشارع الجزائري يهتز مطالبا برحيل العسكر والنظام السابق من مواقع السلطة.
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19
9 - حمزاوي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:20
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته فهو رجل ونعم الرجال واللهم صبر اهله المقربين وصبرنا نحن الشعب الجزائري في هذا المصاب الجلل والحمد الله الذي رزقنا بشعب لا يشبه باقي الشعوب ملتف حول جيشه لأنه منه وهو منهم أشداء على الأعداء رحماء بينهم ف الله الله يا جزائريين أصحاب أنفة وكبرياء وبأس شديد الله يرحم قايد صالح ويرحم الشهداء وجميع أموات المسلمين
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-21
10 - بنادم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:20
ما أسهل أن يتلاعب بالعقول العربية. البارح يطالبون برحيله كرمز من رموز الفساد واليوم يتهافتون وراء جنازته. هل هو نفاق أم قلة عقل أم قلة حيلة؟ المهم التخريجة لي لعبوها جابوها لاصقة وسيعود المحتجون إلى ثغورهم كما ستعود الأمور إلى طبيعتها. هنيئا لكم يا حكام الجزائر أما الشعب الجزائري فأقول له الله غالب .اصبروا كما فعلتم دوما فأنتم المسؤولون أولا وأخيرا.
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38
11 - بنصالح ياسين الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:21
أسئلة كثيرة تطرح كيف مات القايد صالح في هذا الوقت بالذات؟ لماذا خان بوتفليقة الذي عينه على رأس الجيش؟ هل كل القوى كانت راضية على تنصيب عبد المجيد التبون بما في ذلك الأم فرنسا؟ هل سوف يتخلص الجزائريون في الأيام القليلة المقبلة من حكم العسكر؟ هل إذا استمرت الازمة ستحاول الجزائر تصديرها إلى الخارج عبر دعم البوريساريو و معاداة المغرب؟
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16
12 - krimou الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:21
ربي يرحمو جنازته المهيبة و بكاء الشعي الجزائري على روحه لخير دليل على التحام الشعب با جيشه و رسالة الى كل اعداء الجزائر ان الشعب هو الجيش ونحن مشتاقون لسماع رئيس الاركان الجديد شنقريحة الدي يقال عليه انه شديد جدا وانه لم يبتسم مند اربعين سنة
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-19
13 - حكيم من ألمانيا الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:21
القايد ما صالحش لم يمت.
مسرحية بائسة لخداع السذج حتى لا تتم متابعته أو مساءلته كما فعل هو مع رفاقه
بهوية جديدة و جواز سفر جديد و صادر عن وزارة الداخلية سيتمتع بسنوات عمره الأخيرة و بأموال الشعب الجزائري في فرنسا أو اليونان أو متخفيا في الجزائر.
لا تصدقوا جنرالات الجزائر.
هل منكم من رأى بوتفليقة منذ سنوات. لقد مات و شبع موتا لكن العسكر لا يزال يروج لأكذوبة بوتفليقة حي.
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-1
14 - fattah rif الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:22
لا شماتة في الموت : الحشود الغفيرة تذكرنا بألامواج البشرية التي ترافق جثامين القادة العرب ونفس الجموع تخرج وتنادي برحيلهم. بالمعنى الفصيح القطيع يساق حسب هوى الحاكم سواء كان حي أو ميت.
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11
15 - هاشم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:22
ليسوا مواطنين بل غالبيتهم من عناصر الجيش والشرطة بلباس مدني ومعهم عدد من الكاشيريست ومن بقايا العصابة من احزاب الافلان والارندي
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20
16 - Jilal الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:22
كل نفس ذائقة الموت. مهما يكن الحشد فالعمل الصالح هو المعيار الحقيقي بين العبد وخالقنا .فاللهم أحسن عاقبتنا وأصلح أعمالنا و أرشد خواتمنا يا رب
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3
17 - مغربي قديم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:23
خير ما يقال مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا امواتكم بخير وادعوا لهم بالرحمة والمغفرة. رحم الله الفقيد.
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2
18 - snake الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:26
المقبور صالح الهارب من ساحة المعركة في أمغالا في الصحراء المغربية تاركا وراءه فيلق كامل تحت لحصار الجيش المغربي، التاريخ لي مايقريوه فمدارس العسكر
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4
19 - ربيع الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:26
اول مرة فحياتي مانشوف شعب كايبكي على جينرال ديكتاتوري
عجبا لكم
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6
20 - أطلسي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:28
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم.على حكام الجزائر أن يأخدو العبرة.
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4
21 - hakimi الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:29
أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار والقايد صالح كان عدوا للمغرب ماذا عساه يقول لربه. على العموم اللهم اغفر له وارحمه وأتمنى من المسؤولين الجزائريين أن يطووا صفحة الماضي و يمدوا يدهم للمغرب لتتوحد كلمة الأمة العربية المغاربية الإسلامية
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1
22 - عبدو الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:30
لم تنفع الجماهير الغفيرة والدنيا كلها .كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القيامة... اللهم ارحمنا وارحمه في الدنيا والاخرة ويوم الازفة ياذا الجلال والاكرام.....
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23 - aliane الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:30
يتحد الجيش والشعب مدى الحياة. تحيا الجزائر !
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-1
24 - azrou999 الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:32
الرجل نطلب له الرحمة و المغفرة .
اتعجب لبعض الجزائريين الذين خرجوا إلى الشارع و نعثوا
الرجل كأحد من العصابة وان ابنه استولى على كل العقار
في عنابة إلى غير ذالك .
واليوم يبجلون و يقدسونه بشكل مبالغ فيه بحيث ان هناك فيديو على اليوتوب لجزائري يبكي و يعطي تحية عسكرية لصورة الجنرال على هاتفه النقال.
مشهد كوميدي حتى العزاء له اصوله.
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1
25 - تدكير الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:33
حاربت الاسلام في الجزائر
جاهدت في السلمين
جاهدت في جارك
جوعت شعبك
جوعت جيرانك
شهود الدنيا هم شهود الاخرة
الماء والشطابة
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2
26 - آمحمد Dz الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:34
طيب الله ثرى المغفور له عمي صالح...لقد جنب البلاد و العباد بحكمته و نظرته البعيدة أسوء الكوابيس اتمنى أن تدرس شخصية الرجل في المدارس العسكرية و الحربية ...شكرا لطاقم هيسبريس على التغطية الإعلامية إن شاء الله يكون هذا المصاب الجلل أخر الأحزان .
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-3
27 - said89 الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:35
البقاء لله سبحانه وتعالى . كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
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0
28 - ابو عدنان الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:35
لن تنفعه الحشود ولا المال لا سيما انه احد الاطراف الرئيسيين في العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر وكذا مقتل محمد بوضياف وما تلاها من احداث والتي اوصلته لقيادة اركان الجيش الجزائري بل الاكثر من هذا توفي وفي قلبه ضغينة وحقد على المغرب والحديث الشريف واضح من مات وفي قلبه ضغينة لاخيه المسلم.....لا شماتة في الموت ولكن ساهم هو ورفاقه الاموات والذين لازالوا على قيد الحياة في ازمة من الصعب حلها في الوقت القريب لا سيما من عوضه اكثر شراسة وعداء للمغرب شنقريحة................ .
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2
29 - الحسنية الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:37
بغض النظر عن خصال المرحوم كانت سيئة او حميدة . فإن الجنازة المهيبة اللتي أقيمت للفقيد تؤكد أنه الحاكم الفعلي للجزائر . ويؤكد أيضا التحكم الكاسح للعسكر في توجهات الإعلام العمومي الجزائري اللذي يسوق للباطل في النهار و يقبر الحق في الليل .
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2
30 - reda الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:38
رحل الى متواه الاخير مهما كبر عضمة الطغاة فلن يكبر امام سبحانه و تعالى من هنا يجب اخد العبرة من شخص ازداد في تسلطه على الشعب السوري الشقيق فان الله يمهل ولا يهمل
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2
31 - السلام عليكم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:39
موت مشبوه في توقيت مشبوه.الرئيس بومدين توفي في ظروف مشبوهة.الرئيس بوضياف قتل بطريقة مشبوهة. منذ استقلالها كانت الجزائر مسرح صراع اجنحة عسكرية وجنرالات ومؤامرات للاستفراد بالسلطة بتعيين شخصية ضعيفة في السلطة يحركها العسكر من وراء الستار. والمسلسل لا زال مستمرا مع تبون
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2
32 - hichem_525 الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:39
أرأيتم أيها المغاربة كيف يقدر الجزائريون الرجال
هل تعتقدون أن الناس التي ترونها في الشارع خرجت لمصلحة شخصية او كل هؤلاء مخابرات و شرطة وجيش !!!!
الحقيقة هي أن الله وفقه لعمل صالح و توفي و شعبه يترحم عليه و يعتمر عليه أليست هذه حسن خاتمة
أنتم لا تعرفون القايد صالح و اشبعتموه شتما و هو لم يتطرق في يوم من الأيام إلى المغاربة و المغرب بسوء
المهم الشعب الجزائري يقدر الرجال و فقط
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-4
33 - Abou Iram الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:41
اغلب المشيعيين للجنازة العسكرية هم جنود بالزي المدني جاؤا بهم من كل النواحي العسكرية الى العاصمة
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5
34 - سعيد الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:41
الله ارحمو ووسع عليه
رجل لم يفعل شيئا لأجل الصلح بين المغرب والجزائر بل كرس قوته للعناد ونكران الحق
عدد من الارواح زهقت من أجل الاوهام المهم المغرب الارض الصامدة في وجه كل مريض
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3
35 - م المصطفى الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:42
وتعود كل هذه الحشود الغفيرة من حيث أتت، ويبقى الميت لوحده في قبره...شأنه في ذلك شأن كل الميتين سواء من كان غنيًا أو فقيرًا ، رئيسًا أو مرؤوسًا ، من الوجهاء أو من الطبقة المسحوقة، وكل واحد حسابه مع الله.
إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا.
نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة.
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2
36 - louardi dz الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:42
رحم الله الفقيد المجاهد الفريق احمد قايد صالح و اسكنه فسيح جنانه مع النبيين و الشهداء و الصديقين
جيش شعب خاوة خاوة قايد صالح مع الشهداء
هكذا شيع الجزائريون الفريق قايد صالح الى مثواه الاخير ردا على كل من راهنوا على الزج بالجزائر الى المجهول خدمة لاجندات لاسيادهم لان الجزائر تزعجهم بمواقفها و مبادئها اللتي لن تحيد عنها ابدا
تحيا الجزائر الله يرحم الشهداء
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-4
37 - ملاحظ الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:44
لقد انقد الجزائر من الفثنة والخراب والاقتتال .لقد تصرف بحكمة وسيسجل له التاريخ دلك .
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-3
38 - مواطنة 1 الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:44
الشعوب العربية المسلمة شعوب عاطفية ، " ما تهونش عليها العشرة مهما فعل بها المسؤول ، منين كيموت كتبكي عليه وتقول كان رحمه الله عمر بن الخطاب . الله يرحمه إلا دار باش يترحم . الحشود ماغادياش ترجعه للحياة ولا تضمن ليه الجنة . العمل الصالح يا قايد صالح فقط .... عاش حياته يمقت المغرب هو وأصدقاؤه في الكره ، فما نالوا من المغرب شيء . وإن كنت مسلمة وأحترم الأموات إلا أنني لا أنسى من تسبب في تأخر الجزائر والمغرب عن ركب الدول المتقدمة وأوجه رسالة للرئيس الجزائري " ت...." لن تنال أكثر مما ناله صالحك هذا ورئيسك السابق ، فوفر جهودك لتنمية وطنك وادخل سوق راسك .
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39 - من الحراك الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 15:44
يضهر من التعليقات ان الاخوة المغاربة ماتسرطتش ليهم....
فمنهم من يقول العسكر ومنهم من يقول الخوف هههههه.
نعم انهم العسكر والجيش نعم انه الشعب الجزائري العضيم العسكري..
نعم انهم 42مليون جندي وراء قائدهم..
نعم انها الجزاير...
انتم خليكم فقط في جزر الكناري...حلقت سبع طائرات f16....حكمكم الرعب...
لو كان لكم نصف قائد مثل القايد صالح لكنتم حررتم سبتة ومليلية والجزر الجعفرية....
الله أكبر الله اكبر...
الشعب هو الجيش..والجيش الشعبي الوطني...
اضغطوا ديسلاكات فنحن شعب واحد وقوة اقليمة شأتم ام متم ام انتحرتم...
تبقى الجزاااااااير واقفة رغم انفكم.
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-2
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