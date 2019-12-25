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كُتّاب وآراء
حشود غفيرة ترافق جثمان قائد الجيش الجزائري إلى مثواه الأخير
رافقت حشود جماهيرية غفيرة من مختلف الأعمار جثمان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية في العاصمة الجزائرية.
كان قايد صالح توفي أول أمس الاثنين، إثر تعرضه لنوبة قلبية بمنزله عن عمر ناهز 80 عاما.
وحُمل جثمان الفريق قايد صالح على متن عربة مدفعية مكشوفة رافقها بعض العسكريين وسيارات أمنية عديدة، تولت مهمة إفساح الطريق لتسهيل وصوله إلى المقبرة.
وواجه الموكب الجنائزي صعوبة كبيرة في اتباع المسار المحدد له على مسافة كيلومترات عديدة، بسبب انضمام الآلاف من المشيعين الذين احتشدوا بساحات قصر الشعب وأديس أبيبا والوئام الوطني وشارع جيش التحرير على الطريق السريع إلى الموكب، على الرغم من التدابير الأمنية المشددة.
وبمحيط مقبرة العالية تجمع الآلاف من الأشخاص ينتظرون وصول الموكب الجنائزي وهم يرددون: "الله أكبر الجيش والشعب خاوة خاوة والقايد صالح مع الشهداء".
وشبّه العديد من الأشخاص، في مداخلاتهم عبر مختلف المحطات التلفزيونية الحكومية والخاصة، جنازة الفريق قايد صالح بجنازة الرئيس الأسبق هواري بومدين الذي شيّعه مئات الآلاف من الناس قبل 40 عاما.
وألقى كبار المسؤولين في الجزائر النظرة الأخيرة، صباح اليوم، على جثمان الفريق أحمد قايد صالح، بقصر الشعب القريب من القصر الرئاسي في وسط العاصمة الجزائرية.
وتقدم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، جموع المعزين وقدم تعازيه إلى أبناء الفقيد الأربعة. كما قام اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجديد بالنيابة قائد القوات البرية، ومختلف القادة العسكريين، إلى جانب أعضاء الحكومة، بتقديم واجب العزاء.
وكان الرئيس تبون أقر حدادا وطنيا لثلاثة أيام، وسبعة أيام للمؤسسات العسكرية، بينما دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الظهر مباشرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
ألله أكبر
الله أكبر الله يرحمه..
وداعا ايها الاب والعم والاخ...
هذا رد على من كان يقول أن الشعب الجزائري العضيم ضد جيشه...
جنازة مهيبة لاسد من اسود الجزاير...
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة...
نحن على عهدك باقون ...يامن ارعبت اليهود وفرنسا..
يامن اوصلت الجزائر الى بر الامان...يامان زجيت بالعصابة في السجون...
نعم انها حسن الخاتمة......
فبينما ظل مشكل استمرار التظاهر يؤرق بالهم ولا يعرفون كيف سيتم انهاء التظاهر دون عنف أو إساءة لصورة النظام، جائت فجأة هذه الوفاة فتم في الحين إعلان الحداد وإطلاق العنان لخطابات دغدغة المشاعر والترويج إلى هذا الحدث على أنه مصاب وطني وأن اللحظة هي للخشوع والترحم والتلاحم والوطنية
ويبدو أن الخطة فعلا ستنجح وسيتم تكسير التظاهر وبالتالي يتنفس الساسة الصعداء ليستمروا طبعا على النهج القديم.
هذا يحدث بينما فقط في الشهور والأسابيع الماضية كان الشارع الجزائري يهتز مطالبا برحيل العسكر والنظام السابق من مواقع السلطة.
مسرحية بائسة لخداع السذج حتى لا تتم متابعته أو مساءلته كما فعل هو مع رفاقه
بهوية جديدة و جواز سفر جديد و صادر عن وزارة الداخلية سيتمتع بسنوات عمره الأخيرة و بأموال الشعب الجزائري في فرنسا أو اليونان أو متخفيا في الجزائر.
لا تصدقوا جنرالات الجزائر.
هل منكم من رأى بوتفليقة منذ سنوات. لقد مات و شبع موتا لكن العسكر لا يزال يروج لأكذوبة بوتفليقة حي.
عجبا لكم
اتعجب لبعض الجزائريين الذين خرجوا إلى الشارع و نعثوا
الرجل كأحد من العصابة وان ابنه استولى على كل العقار
في عنابة إلى غير ذالك .
واليوم يبجلون و يقدسونه بشكل مبالغ فيه بحيث ان هناك فيديو على اليوتوب لجزائري يبكي و يعطي تحية عسكرية لصورة الجنرال على هاتفه النقال.
مشهد كوميدي حتى العزاء له اصوله.
جاهدت في السلمين
جاهدت في جارك
جوعت شعبك
جوعت جيرانك
شهود الدنيا هم شهود الاخرة
الماء والشطابة
هل تعتقدون أن الناس التي ترونها في الشارع خرجت لمصلحة شخصية او كل هؤلاء مخابرات و شرطة وجيش !!!!
الحقيقة هي أن الله وفقه لعمل صالح و توفي و شعبه يترحم عليه و يعتمر عليه أليست هذه حسن خاتمة
أنتم لا تعرفون القايد صالح و اشبعتموه شتما و هو لم يتطرق في يوم من الأيام إلى المغاربة و المغرب بسوء
المهم الشعب الجزائري يقدر الرجال و فقط
رجل لم يفعل شيئا لأجل الصلح بين المغرب والجزائر بل كرس قوته للعناد ونكران الحق
عدد من الارواح زهقت من أجل الاوهام المهم المغرب الارض الصامدة في وجه كل مريض
إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا.
نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة.
جيش شعب خاوة خاوة قايد صالح مع الشهداء
هكذا شيع الجزائريون الفريق قايد صالح الى مثواه الاخير ردا على كل من راهنوا على الزج بالجزائر الى المجهول خدمة لاجندات لاسيادهم لان الجزائر تزعجهم بمواقفها و مبادئها اللتي لن تحيد عنها ابدا
تحيا الجزائر الله يرحم الشهداء
فمنهم من يقول العسكر ومنهم من يقول الخوف هههههه.
نعم انهم العسكر والجيش نعم انه الشعب الجزائري العضيم العسكري..
نعم انهم 42مليون جندي وراء قائدهم..
نعم انها الجزاير...
انتم خليكم فقط في جزر الكناري...حلقت سبع طائرات f16....حكمكم الرعب...
لو كان لكم نصف قائد مثل القايد صالح لكنتم حررتم سبتة ومليلية والجزر الجعفرية....
الله أكبر الله اكبر...
الشعب هو الجيش..والجيش الشعبي الوطني...
اضغطوا ديسلاكات فنحن شعب واحد وقوة اقليمة شأتم ام متم ام انتحرتم...
تبقى الجزاااااااير واقفة رغم انفكم.