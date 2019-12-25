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الرئيسية | خارج الحدود | مؤتمر جبهة البوليساريو يقرر مواصلة "الزحف" صوب المناطق العازلة

مؤتمر جبهة البوليساريو يقرر مواصلة "الزحف" صوب المناطق العازلة

مؤتمر جبهة البوليساريو يقرر مواصلة "الزحف" صوب المناطق العازلة
هسبريس – نورالدين إكجان
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:00

شيئا فشيئا، تواصل جبهة البوليساريو زحفها نحو المناطق العازلة التي تفصل الحدود المغربية الجزائرية بالجنوب، فقد صادق مؤتمرها الخامس عشر على نقل منشآت إدارية صوب "تيفاريتي"؛ وهو الأمر الذي اشتكت منه الدبلوماسية المغربية غير ما مرة، خصوصا أنه يتم تحت أنظار بعثة حفظ السلام (مينورسو).

ولا يبدو أن البوليساريو مرتاحة لمسار الملف أمميا، خلال الفترة الراهنة، فقد زكى أمينها العام، إبراهيم غالي، تصور "وزارة الدفاع"، في شكواها مما تسميه "عدم قدرة المؤسسة الدولية على إفراز حل، رغم مضي ما يربو عن نصف قرن على الصراع". واعتبر غالي أن تعاطي الجبهة مع الأمم المتحدة سيقل بسبب "غياب الجدوى".

وبالإضافة إلى نقل المنشآت الإدارية، ورفض التعامل مع الأمم المتحدة، تحاول الجبهة الانفصالية ربط أي تصعيد في المنطقة بتضرر بلدان الجوار، خصوصا موريتانيا، بسبب طول حدودها الترابية مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، داعية وفودا موريتانية حضرت المؤتمر إلى مزيد من تعبئة الداخل الموريتاني لصالح طرح الانفصال.

وخيمت التغييرات المفاجئة في أركان النظام الجزائري، بوفاة الفريق القايد أحمد صالح، على مؤتمر جبهة البوليساريو، فقد قررت بدورها إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في مخيمات تندوف، كما مددت أشغال اللقاء لـ48 ساعة إضافية، رغم أن الواقع حتم صعود إبراهيم غالي للأمانة العامة مجددا، نظرا لترشحه وحيدا.

وفي السياق، يورد خالد الشكراوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "تصعيد لهجة الخطاب مسألة عادية حين تعيد البوليساريو هياكلها، لكن المستجد خلال الفترة الحالية أن إبراهيم غالي، الأمين العام، يوجد في وضع حرج، في ظل النقاشات القوية التي تسري داخل المخيمات بشأن التدبير والعنصرية القبلية".

ويضيف الشكراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البوليساريو تعقد مؤتمرها في سياق صعب جدا، خصوصا أمام تضييق السلطات الجزائرية على الأنشطة التجارية المرتبطة بالتهريب في الجنوب الغربي للبلاد، وكذا انحصار رقعة المعترفين، بعد الاختراق الذي دشنته الدبلوماسية المغربية لقارة أمريكا الجنوبية".

ويوضح الأستاذ الجامعي أن "الوضع الداخلي الجيد بموريتانيا عقب انتخاب رئيس جديد يزعج البوليساريو بشكل كبير، فاستحضاره على الدوام لمصالح الاقتصاد الموريتاني، وتجاهله لقضية الصحراء، يجعل الجبهة مطالبة بالتعقيب على التحول الحاصل"، مشيرا إلى أن "الأمر ينطوي كذلك على احتقار للبلد الجار"، وزاد مستدركا: "لكن بلد "المليون شاعر" أصبح له وزنه الكبير بالمنطقة".

وتبعا لذلك، يؤكد الشكراوي أن "تصريحات الجبهة مجرد مزايدات، ومن ضمنها كذلك عقد المؤتمر بمنطقة تيفاريتي، إذ تحاول استفزاز المغرب لسلك خيارات أخرى"، مردفا: "التظلم سياسيا يبقى الحل الناجع لإيقاف الأمر"، ومسجلا في السياق ذاته أن "جميع الأوراق تبقى متاحة للخارجية من أجل طرحها دوليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مجهول الهوية الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:34
إلى الجيش المغربي
حداري حداري هؤلاء قد يزحفون إلى العيون و الداخلة كدالك الأمر
إنهم تعودوا على الزحف يزحفون أمام العالم
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0
2 - tanjawi الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:34
هاد بوليساريو بلا شغل الله يهدي ما خلاق
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7
3 - محمد الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:34
أظن أن البوليزاريو تحاول جر المغرب للحرب لخلط الأوراق وخلق وضع جديد بالمنطقة لأنها تلقت إنتكاسات موجعة على المستوى الدبلوماسي ،لكن على المغرب ضبط النفس واستغلال الوضع الراهن لخلق مزيدا من المكاسب الديبلوماسية
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19
4 - Observateur dasser الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:35
Dupe celui qui en achète une brèche. Quoi de neuf. Rien. L'Algérie les pousse en dehors de ses frontières, sinon..... Et auprès quoi alors. Nous tramblons de peurs. Que dalle.
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3
5 - حاميدو الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:39
أمام رعونة البوليساريو وصمت المغرب عن الرد الرادع لا يسعنا إلا أن نقول....إبك يا بلدي الحبيب.
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3
6 - سعيد مغربي قح الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:39
قلناها مرارا وتكرارا..المغرب يرتكب خطئا فادحا في ترك هؤلاء في الزحف رويدا رويدا..هدفهم واضح هو إنشاء رقعة جغرافية لبناء الدولة..البوليزبال تنقصهم الرقعة..الخطر قادم..على المغرب اتخاذ التدابير اللازمة ولو بالقرطاس..فالبادئ أظلم..!
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10
7 - FROM IMZOUREN RIF الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:40
المغرب كاين لي غادي يدافع عليه وما تخافوش عليه راه كاين نيبا لي كان باغي يدير مونتيف ديال شهرين من اجل باش ينتقم من الزفزافي في عكاشة وكاين عوتاني هذاك الملقب بعبدو الريفي وكاين اخنوش وبنكيران وشباب الملكي والفيزازي وكاينين عاوتاني هادوك لي كانو تيعيطو للزفزافي في التلفون قبل يونيو 2017 كانو تيقولو ليه راه كتستناك القرعة كاين كاين الخير وكاع ماتخافوش على المغرب وتا نيبا بوحدو غادي يدير العجب في البوليزاريو واسبانيا.
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-4
8 - جمال الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:41
السياسة المغرب التوسعية الخاطئة
جعلت المغرب جزيرة مثل جزيرة قطر.
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-20
9 - عبداللطيف الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:42
تهديد بمثابة آخر رمق البوليساريو قبل إسدال الستار عن هذه التراجيديا المسماة بالجمهورية
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5
10 - الأراضي المنخفضة! الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:44
سيتم نقل المخيمات من تندوف إلى بير الحلو، تيفاريتي، مجيك، الكركرات و مهريز، لتصبح البوليساريو دولة قائمة بذاتها، بشعب وأرض، هذه الأخيرة التي سلمها المغرب مجانا للأمم المتحدة بدعوى مناطق عازلة، وإبعاد الاحتكاك مع جيوش الجيران، بعدما قدم شهداء وضحايا و أسرى؛
المغرب فرط في أرضه ولازال يفرط، دولة ضعيفة بكل المقاييس؛
دولة مستهلكة، لا تصنع سلاحها، جنودها رواتبهم الأضعف في منظومة الوظيفة العمومية، لا تعيرهم اهتمام ولا قيمة لهم اجتماعيا، رغم أن قائدهم الأعلى هو رئيس الدولة وملك البلاد.
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15
11 - الشعب طاب الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:47
الشعب طاب والمسيرة باقية خضراء نصف قرن من استنزاف لجيوب المواطنين من اجل السراب الى متى هذا الوضع المنبطح امام شردمة من قطاع الطرق
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2
12 - Rachid الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:47
وافيين الجيش ديالنا عصبتوني احا راني شي مرة نمشي نهجم عليهوم ونموت تمى
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8
13 - عبدالرحيم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:47
إلى كانو رجال هاحنا لهم بالمرصاد الهضرة ما عندنا ما انديرو بها.
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8
14 - محمد الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:47
ياك حتى هما مغاربة خليوهم يتساراو راه بلادهم . غير سدوا عليهم مايوصلوش المحيط او صافي نهار يتسالا التمويل ديال الجزاءر صافي او قريب يتسالا . غادي يطلبوا السلة بلا عنب . اصلا بقا غير ابراهيم غالي اللي متشدد دابا يوصل نهارو او قريب انشاء الله . الجزاءر راه كتجري عليهم بالفن والسلام
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15 - حسن النتيفي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:48
غادي نبقاو نتسناو الأمم المتحدة حتى يعوم علينا الماء ويقع ما لا يحمد عقباه القوات المسلحة الملكية تحركوا تحركوا لا فائدة في انتضار الأمم المتحدة ومجلس الأمن عاش الوطن والأرض ارضنا يجب استحضار قسم المسيرة الخضراء المظفرة لا مكان للخونة بيننا والصحراء صحراؤنا.
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4
16 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:49
أظن ان الامر خطير...تصوروا لا قدر الله إذا ما قام المرتزقة بنقل *ادارتهم* إلى المنطقة العازلة تحت حماية ادرع بشرية لفرض الأمر الواقع.....ستكون اذاك الامور صعبة..لذا وجب من الآن اتخاذ مواقف جريئة لإيقاف الأعداء عند حدهم....تحية وطنية صادقة لكل واحد من أفراد قواتنا المسلحة الملكية
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4
17 - Hollandddddsdss الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:49
الله الوطن الملك ان إرادتها دماء فكل قطرة دم في رقابهم .
ان فردة الحرب فنحن أهل لها
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1
18 - العيون عيني الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:50
لا اظن أن القوات المسلحة الملكية ستبقى مكتوفة الأيدي أمام شطحات مرتزقة البوزيرو إن لم هناك إتفاق سري يسمح لهم بالدخول إلى المنطقة العازلة لحفظ دم وجه حكام قصر المرادية صانعي هذه الأزمة.
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19 - brahim الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:51
أين الأسلحة والجنود التي يصرف عليها مليارات دولار هل تستعمل فقط ضد الأساتذة والعاطلين والمعتصمين والمتظاهرين ان لم تحمي الوحدة ترابية فلاداعي منزيادة صرف الأموال في التسلح
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3
20 - خاوة الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:51
يزحفون ومرات يغلقون الطريق الى موريتانيا ويفرضون اداء "تعشير" وحكامنا عاطينها الشفوي,اين السلاح لي تشرا من عند الشركات الامريكية ب 10 مليار دولار ?ام شارينو تحطوه ديكور,الا قربو للحدود يعني يمكن يرسلو صواريخ ارض ارض بمساعدة "خاوة-خاوة" الجزائريين .
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21 - حاميدو الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:51
Pleure ô pays bien aimé.......
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22 - Sahara marocain الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:52
انهم جدو خائفون من النتيجه انهم يعلمون المشكله الذي يدخلون فيه انهم يعلمون ان المساله خطيره انهم يعلمون انهم سيسحقون انها خطه جهنميه بناها المغرب انشري مواطن مغربي
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0
23 - aus Deutschland الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:57
مساء الخير.
المغرب غيتسنى حتى يوصلو إلى العيون اوعاد شوف وش يتحرك أو يشتكي عند الأمم المتحدة.
انوض السى تحرك وعطي الاوامير للعسكر يدير الزم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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24 - barcelino الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:57
Pompeo le secretaire d’etat Americain a Propose’ au Maroc que les USA reconaisse que le sahara est Marocain Et que le Maroc reconnaisse Israel en exchange. Le Maroc a refuse’. C’est une tres grande erreur que la Maroc a commis
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-2
25 - ابن سوس المغربي،الحل الوحيد الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:57
كل مرة يقول خبير و أستاذ جامعي يااخي كفى استهتار بعقول الشعب المغربي كبرها تصغار الشعب المغربي سا نظل نحلل حتى نرى المرتزقة أمامنا، لن يقبل بخلق كيان مزور مصطنع من طرف زمرة بومدين الحاقدة على أرض مغربية تاريخية الكل يعلم سبب خلق جنرالات الجزائر هذه الدمية الخرافية أسباب تاريخية معروفة لجعل المغرب قزم في شمال أفريقيا ولا يطالب بحقوقه التاريخية في الصحراء المغربية الشرقية من تلمسان شمالاً إلى تيندوف جنوبا كل هذا الخط أرض مغربية تاريخية ضمتها فرنسا لمستعمرتها السابقة الجزائر التي لم يكن لها وجود و خلقتها فرنسا ، و الصحراء أيضاً أرض مغربية تاريخية والحل هو الحسم العسكري دك مرتزقة التزوير في اوكارهم، هذا هو الحل غير ذالك سا تظل هذه العصابة الحاقدة تبتز المغرب في المحافل الدولية
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3
26 - الهواري عبدالله الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:59
من الظاهر أن البوليساريوا تموت يوما بعد يوم،وهي تحاول إثبات أنها موجودة وعلى قيد الحياة، فالإستنجاد بحبل في حالة الغرق، الذي تعيشه البوليساريوا، أصبح محسوسا في العالم،فلنا الأرض نحن المغاربة ولكم الشعارات الفارغة، ومن يحاول المس بأرض المغرب، فالرد السياسي والعسكري سيكون إذا اقتضى ذلك هذا الملف البالي، والذي تقطعت أوراقه لقدمه.
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3
27 - مِسْمَارُ العَدَاءْ الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 20:00
أظن أن على المغرب تدمير هذه المنشآت و بسرعة إذا ما وجدت حقا في تيفاريتي. ماذا ينتظر؟ لا يجب السماح لعصابة مستأجرة من الأعداء تكوين كيان على الأراضي المغربية.
الدبلوماسية المغربية يجب أن تكون أكثر تشددا من هذا. كفانا من لغة الخشب و الدبلوماسية التي لا تنفع. لأن عصابة البوليساريو زُرِعَتْ في هذه المنطقة كمسمار جحا لنشر سُمِّ العداوة بين الإخوة و تعثير التنمية. لذا يجب إقتلاعه، لِتُشْفَى المنطقة من هذا المرض.
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28 - abdou الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 20:01
الجبهة الجزاءرية اصبها السعار من الاحترافية المغربية علئ الصعيد الدبلوماسي ستكون نهايتكم انتم وحاضنيكم على يد المغرب سواءا ديبلوماسيا او عسكريا والايام بيننا يا اعداء
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29 - Khalid karym الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 20:05
عفوا اخواني الجزايرين
القائد صالح مات بعد أقل من أسبوع من تعيين الرئيس، بوتفليقة يتبعه في غضون ايام قليلة تلك هي العصابة بما فيها من معنا.
يتبع
اخوكم في الله
و الله ولي التوفيق
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