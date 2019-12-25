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الرئيسية | خارج الحدود | حزب تونسي يندد بالاصطفاف خلف المحور التركي

حزب تونسي يندد بالاصطفاف خلف المحور التركي

حزب تونسي يندد بالاصطفاف خلف المحور التركي
هسبريس – د.ب.أ
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:34

حذر حزب حركة مشروع تونس التونسي المعارض اليوم الأربعاء رئاسة الجمهورية من الاصطفاف خلف محور تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وضرب مصالح تونس على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصل الرئيس التركي صباح اليوم الأربعاء تونس بصحبة وفد ضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين في زيارة غير معلنة لمدة يوم واحد.

وتصدر الملف الليبي المحادثات بين أردوغان والرئيس التونسي قيس سعيد. حيث تضمنت بالأساس الدعوة إلى وقف إطلاق النار ودعم المفاوضات بين الفرقاء الليبيين لحل النزاع.

وقال حزب حركة مشروع تونس في بيان له "نرى أن هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور (تركيا - حكومة الوفاق الليبية) الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية".

وأضاف البيان "أن الحركة تدعو رئاسة الجمهورية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات، ليكون موقفنا معتدلا ومحايدا يتوجب أيضا دعوة المشير حفتر ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس".

ويثير الاتفاق الأمني الموقع بين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وتركيا نقاشات في تونس التي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد على نحو 500 كيلومتر وتعد شريكا اقتصاديا مهما.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، إن الاتفاق الموقع بين تركيا وليبيا المتعلق بترسيم الحدود البحرية لا يمس تونس ولم يكن مطروحا في المحادثات.

ومن جهته أعلن حزب حركة مشروع تونس رفضه "أن تستعمل تونس منصة سياسية لمحور دولي معين تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية".

كما حذر "من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا".

وقبل وصول أردوغان كان الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل على مدى الأسبوعين الماضيين رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج وممثلين عن مجلس زعماء القبائل الليبية وعددا آخر من المسؤولين الليبيين في خطوة لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - تحالف الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:11
لما لا تحالف اسلامي بقيادة تركيا.......لما لا التحرر من التبعية للغرب الذي لا تهمه الا مصالحه.......اقصد فرنسا البخيلة...وامريكا المتغطرسة.....
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2 - lazaret الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:19
إن أصابكم مكروه والله لن يقف معكم إلا الله و أردوغان بعده.
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3 - محمد لعيوني الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:25
ليس الخطا في استقبال الرييس التركي لانه رئيس محترم وربما يدشن مشاريع تعود علئ تونس بالنفع وايضا ان تكون تونس قبلة للقادة فهذا شرف لها واكيد ان الرئيس التونسي حكيم ولن ينحاز لاي طرف وسيتدخل لراب الصدع وسنرئ زيارات اخرئ من الاطراف الاخرئ في القادم من الايام.
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4 - بنكبور الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:30
ببساطة فهو حزب خاطئ في توجهاته و غالبا هو حزب عميل لجهات تكره اتحاد العالم الاسلامي خصوصا الدول الحرة او الدول التي تسير في طريق التحرر لتبعية دول محور الشر و النعادية لتقدم الدول الإسلامية.
تركيا في كل سياساتها الداخلية و الخارجية تخطو خطوات إيجابية في اتجاه الخير
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5 - الحسين الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:32
الدول الكبرى في العالم تتودد للتقرب إلى تركيا من خلال فتح العلاقات التجارية والسياحة والعسكرية معها مثل امريكا وروسيا والصين وغيرها.. .لكن بعض الدول العربية التي يسيطر عليها اصحاب التوجه العلماني والحداثي تكره التقرب إلى تركيا علما ان الحزب الإسلامي الذي يحكم تركيا انتخب ديمقراطيا على صناديق الاقتراع .لكن الحداثيين لا يعجبهم ان يروا الإسلاميين نجحوا في سياستهم ومنهجهم.
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6 - مغربي متتبع الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:42
الحزب، التونسي، يقول لا يمكن استعمال تونس، كمنصة.... لمذا، لا مادامت الحكومة الشرعية في، ليبيا معترف، بها امميا. ولماذا يقف، هذا الحزب، في خندق المرتزقة والشياطن والعصابة الحفترية والسيساوية وووووو.. اليست، لسبيا طرفا، من جغرافية شمال افريقيا اليست ليبيا جارة لها، حدود، مع تونس. فاليكون في، علم هذا، الحزب مهمى كان الموضوع واحد يهمنا جميعا كدول، شمال، افزيقا
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7 - مواطن مغربي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:47
لماذا يخاف العلمانيون العرب من تركيا؟؟؟ لأن تركيا تعرف من أين تؤكل الكثف فقد كانت القلعة الحصينة للعلمانية لكنها انهارت على رؤوسهم بفضل صناديق الاقتراع.. وبدلك يخافون من تعميم النموذج التركي
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8 - amaghrabi الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:56
هل تؤمنون اخواني المغاربة الذين كانوا يتبجحون بثقافة هذا الرئيس وبصدقه وقناعته بالمبادئ الإنسانية السامية؟بغض النظر عن هذا الموقف لانه في نظري أي رئيس تونسي يميل الى هذا الموقف,وهذا الرئيس لم يمل الى اردوغان على انه زعيم عادل,وانما مال الى اردغان لانه يدعم حكومة الوفاق او الحكومة الغربية في ليبيا وهي الجزء الموالي لتونس والجزائر,فلو دعا اردغان الى الوقوف مع حفتر ما تبعته تونس ابدا وانما تونس تصطف مع من يساند غرب ليبيا والجزائر نفس الشيئ,اما مصر ومناصريها من عرب الخليج فهم بدون شك سيصطفون مع من ينطلق من الشرق وهو حفتر,لان ذلك منطقي يفهمه حتى البسطاء.اليوم في نظري ليبيا التي كانت تريد ان تقسم المغرب ستقسم اجلا ام عاجل الى دولتين دولة برقة برئاسة حفتر او من يأتي بعده ودولة طرابلس برئاسة حكومة الوفاق الوطني او الحكومة التي وراءهم الا وهم الإسلاميون الذين لهم الكلمة القوية في غرب ليبيا,مما يظطر مستقبلا من تونس والجزائر ليدخلوا في مفاوضات مع دولة الشرق ليجعلوا منها دولة مسالمة لا تستعمل التشدد والفكر الزهابي السلفي الذي اصبح اليوم سائدا في تلك المنطقة
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9 - م المصطفى الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 20:05
الشعب التونسي إختار عن طواعية واختيار الرئيس قيس ، ليس بجنيرال عسري كما وقع للجارة الجزائر ، والتي تنادي بعض الجهات برحيله توا، ولكن الرئيس التونسي رجل أكاديمي مدني وليس عسكريا.
إلا أن هذا الأخير يبدو متسرعًا بعض الشيء في تصرفاته وفي علاقاته وانتمائه لجهات معينة وأعني بذلك الحلف التركي.
إلا أنه في مثل الحالات يجب عدم التسرع وإعطاء الوقت الكافي لحسن الاختيار وتفادي الخطابات الفضفاضة ذات الوعود التي ربما يصعب تطبيقها مستقبلًا ...
هذه وجهة نظر فقط والمستقبل هو الكفيل بالجواب عن كل ملاحظة.
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