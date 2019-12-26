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الرئيسية | خارج الحدود | سلطات العراق تستعد لإعادة فتح "سجن أبو غريب"

سلطات العراق تستعد لإعادة فتح "سجن أبو غريب"

سلطات العراق تستعد لإعادة فتح "سجن أبو غريب"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 دجنبر 2019 - 13:40

كشفت وزارة العدل العراقية عن قرب افتتاح سجن بغداد المركزي، المشتهر بتسمية "أبو غريب" سابقا، بعد إعادة تأهيله وزيادة طاقته الاستيعابية وتطويره.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الخميس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ثائر الجبوري، أن "هدف دائرة الإصلاح العراقية المعنية بالسجون هو تحويل النزلاء إلى أشخاص نافعين بمجتمعاتهم".

ونبه إلى أن "البلاد لم تشهد تسجيل أي انتهاك لحقوق الإنسان منذ أعوام عدة، وذلك بشهادة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهات دولية مراقبة تجري زيارات مستمرة إلى السجون الإصلاحية"، بتعبيره.

ولفت المسؤول الانتباه إلى أن دائرة الإصلاح بصدد افتتاح سجن بغداد المركزي، في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في خفض أعداد النزلاء بالأقسام الإصلاحية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن هذا السجن يبعد 32 كيلومترا إلى الغرب من بغداد، واشتهر بعد الغزو الأمريكي للعراق من خلال استخدامه في إساءة معاملة السجناء، وذلك إثر تسرب صور تبين المعاملة المريعة التي يتعرض لها السجناء داخل السجن.

وفي عام 2014 أعلنت وزارة العدل العراقية عن إغلاق السجن لأسباب أمنية.

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