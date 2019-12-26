إيقاع شهري يضبط "مسيرات العودة" في قطاع غزة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، وقف المسيرات التي تتم قرب الحدود مع إسرائيل لثلاثة أشهر؛ ومن ثم تحويلها لتظاهرات شهرية.

وقالت الهيئة، في مؤتمر صحفي بقطاع غزة ، إنها أقرت برنامجا للمسيرات للعام 2020 بآليات جديدة، تتضمن تنظيمها شهريا وفي المناسبات الوطنية البارزة اعتباراً من 30 مارس المقبل.

وأوضحت الهيئة أنه "حتى الموعد المذكور سيتم استثمار الفترة الزمنية لتشكيل حالة استعداد عالية لإبراز الذكرى السنوية الثانية لمسيرات العودة وإحياء يوم الأرض الفلسطينية".

وأضافت أن قرارها "يقدر موقف الجماهير وحاجتها الماسة إلى بضعة شهور لاستراحة محارب بعد المجهود الكبير المبذول لها على مدار الأشهر الماضية".

وأكدت الهيئة على "استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها الآنية والاستراتيجية، ووفقاً لبرنامج متطور مرتبط بتطوير وتقييم أداء المسيرات".

ومن المقرر أن يتم غدا تنظيم أخر جمعة من مسيرات العودة للعام الجاري على أن يتم وقف المسيرات حتى نهاية مارس ، بحسب ما أعلن المسؤولون في الهيئة المكونة من عدة فصائل فلسطينية أبرزها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وانطلقت مسيرات العودة على أطراف شرق قطاع غزة في 30 مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.