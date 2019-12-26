الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، عن وضع استقالته تحت تصرف البرلمان وذلك تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.

وقال برهم صالح في خطاب وجهه للبرلمان تناقلته وسائل إعلام دولية ،إن "مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض علي الاستقالة".

واضاف "أقدم استقالتي تفاديا للإخلال بمبدأ دستوري"، موضحا أن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب"، لذا "أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي ليقرر في ضوء مسؤولياته كممثل عن الشعب ما يراه مناسبا".

وكانت وكالة الأنباء العراقية أفادت، في وقت سابق، بأن رئيس الجمهورية اعتذر عن تكليف مرشح "كتلة البناء" أسعد العيداني.

ويرفض المتظاهرون العراقيون أيا من "مرشحي الأحزاب" السياسية التي شاركت في حكم البلاد خلال السنوات الست عشرة الماضية.

ويعد قرار صالح ثاني أكبر حدث في العراق نتيجة الاحتجاجات الأخيرة، بعد أن أعلن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته قبل أسابيع تحت ضغط الشارع، فيما تم تكليفه بتصريف الأعمال حتى الاستقرار على اسم آخر يرأس الحكومة.