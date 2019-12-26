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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة في تركيا تقر بعدم قانونية حجب "ويكيبيديا"

محكمة في تركيا تقر بعدم قانونية حجب "ويكيبيديا"

محكمة في تركيا تقر بعدم قانونية حجب "ويكيبيديا"
هسبريس - متابعة
الخميس 26 دجنبر 2019 - 23:40

اعتبرت المحكمة الدستورية في تركيا، الخميس، أنّ حجب الحكومة لموسوعة ويكيبيديا الإلكترونية يعدّ "انتهاكا لحرية التعبير"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وخلصت المحكمة بغالبية أعضائها إلى عدم قانونية منع استخدام ويكيبيديا، المحجوب في تركيا منذ أبريل 2017 بسبب مادتين كانتا تربطان بين أنقرة وجماعات متطرفة.

وكانت مؤسسة ويكيميديا التي تشرف على موقع ويكيبيديا تقدّمت بالتماس أمام المحكمة التركية، وذلك بعدما رفضت محكمة درجة أولى في مايو 2017 طلب إنهاء الحجب.

وسيتوجب حاليا على محكمة الدرجة الأولى النظر في رفع الحجب بعد قرار المحكمة الدستورية.

وكانت السلطات التركية أكدت أنّ حجب الموقع سيبقى قائماً طالما لم يتم سحب المادتين اللتين تصوران تركيا على أنّها "أحد الأطراف التي تسببت بالحرب الأهلية في سوريا و(أنها دولة) تدعم وتسلّح جماعات إرهابية".

ولجأت السلطات التركية مرات عدة في الأعوام الأخيرة إلى إجراءات الحجب الموقت لمواقع إلكترونية، على غرار "فيسبوك" و"تويتر"، وتم ذلك غالبا بعد وقوع اعتداءات.

وفي مايو 2019، أعلنت ويكيميديا أنّها تقدمت بشكوى أيضاً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضا لحجب موسوعتها الإلكترونية في تركيا.

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