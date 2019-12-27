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الرئيسية | خارج الحدود | الأسلحة النارية تقتل 38 ألف أمريكي في عام واحد

الأسلحة النارية تقتل 38 ألف أمريكي في عام واحد

الأسلحة النارية تقتل 38 ألف أمريكي في عام واحد
هسبريس - إفي
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:29

كشفت إحصاءات حديثة أن 38 ألف شخص على الأقل لقوا حتفهم في الولايات المتحدة جراء استخدام أسلحة نارية خلال 2019، ليصبح أكثر عام يشهد وقوع هذه الحوادث حتى ليلة عيد الميلاد، حسب تقرير نشرته الخميس منظمة "جان فايولنس أركايف" غير الهادفة إلى الربح.

وعملت المنظمة على توثيق الحوادث التي جرى فيها إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد، وراح ضحيتها 38 ألفا و730 شخصا، منهم 14 ألفا و970 لقوا حتفهم خلال حوادث قتل وإطلاق نار عمدا واستخدام السلاح الناري للدفاع عن النفس، مقارنة بـ14 ألفا و789 حالة عام 2018.

ويضاف إلى 14 ألفا و970 ضحية وقائع إطلاق نار مع سبق الإصرار والترصد أو حتى عن طريق الخطأ عام 2019 23 ألفا و760 شخصا آخرين أقدموا على الانتحار بسلاح ناري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - يوسف الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:46
أمريكا تقتل الأبرياء عبر العالم وخاصة المسلمين، والله هو المنتقم الجبار سبحانه،جعل كيدهم في نحورهم ونشر السلاح بينهم، فتكفلوا بقتل بعضهم البعض وبالآلاف انتقاما للأبرياء الذين تزهق أرواحهم ظلما، حروب ولم يقتل فيها هذا العدد الهائل
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2
2 - مغ ربي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:51
من هاد التعليق ان كل المريكيين الذين يحملون السلاح ارهابيون.
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3 - kamal الجمعة 27 دجنبر 2019 - 12:53
Le lobby de l'arme c'est le premier responsable de cette catastrophe , c'est du business le marché d'arme en usa génère 8.5 milliard de dollars en interne sans compter les exportations , c'est ce lobby qui est prêt à brûler le monde pour rester dans le busniss
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4
4 - Mimoun الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:03
عدد القتلى بالحجارةوالسلاح الأبيض وعدد المنتحرين شنقا او بسموم الفئران زد قوارب الموت و الحزقة فهو يفوق هدا العدد بالكثير نهيك عن حوادث السير في المغرب. مع العلم ان عدد السكان في أمريكا يفوقا عشرات المرات عدد المغاربة. أما ادا رخص لهم الأسلحة النارية فستكون حرب أهلية وينقرض المغاربة في بعض سنين
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