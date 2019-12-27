الأسلحة النارية تقتل 38 ألف أمريكي في عام واحد

هسبريس - إفي

كشفت إحصاءات حديثة أن 38 ألف شخص على الأقل لقوا حتفهم في الولايات المتحدة جراء استخدام أسلحة نارية خلال 2019، ليصبح أكثر عام يشهد وقوع هذه الحوادث حتى ليلة عيد الميلاد، حسب تقرير نشرته الخميس منظمة "جان فايولنس أركايف" غير الهادفة إلى الربح.

وعملت المنظمة على توثيق الحوادث التي جرى فيها إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد، وراح ضحيتها 38 ألفا و730 شخصا، منهم 14 ألفا و970 لقوا حتفهم خلال حوادث قتل وإطلاق نار عمدا واستخدام السلاح الناري للدفاع عن النفس، مقارنة بـ14 ألفا و789 حالة عام 2018.

ويضاف إلى 14 ألفا و970 ضحية وقائع إطلاق نار مع سبق الإصرار والترصد أو حتى عن طريق الخطأ عام 2019 23 ألفا و760 شخصا آخرين أقدموا على الانتحار بسلاح ناري.