24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الساعة الإضافية (5.00)

  2. قتالية ومهارات المجندين (5.00)

  3. المغرب يتشبث بترسيم الحدود .. و"الكناري" تُهدد بالقضاء الدولي (5.00)

  4. من بومدين إلى تبون .. عقيدة عسكر الجزائر تتمسك بمعاداة المملكة (3.67)

  5. الرياضي: الانتقام وراء متابعة الصحافي الراضي بتهمة إهانة قاضٍ (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" ينشر فيديو إعدام 11 مسيحيا في نيجيريا

"داعش" ينشر فيديو إعدام 11 مسيحيا في نيجيريا

"داعش" ينشر فيديو إعدام 11 مسيحيا في نيجيريا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:40

نشر تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا شريط فيديو مدته دقيقة واحدة مساء الخميس يظهر إعدام أحد عشر مسيحيا في شمال شرق نيجيريا.

تظهر لقطة الفيديو الرجال الذين عصبت عيونهم لحظة اطلاق النار عليهم قبل طعنهم. ويقول ملثم في الشريط إنها "رسالة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم" وذلك لمناسبة عيد الميلاد.

وأضاف أن هؤلاء أُعدموا للانتقام من مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، خلال عملية أميركية في أكتوبر في سوريا.

ونشرت الفيديو وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الذي بايعته هذه المجموعة في غرب إفريقيا إثر انشقاقها عن جماعة بوكو حرام النيجيرية.

وضاعف الجهاديون أعمال العنف في الأيام الأخيرة في شمال شرق نيجيريا.

وقتل سبعة أشخاص وخطفت فتاة مراهقة عشية عيد الميلاد خلال هجوم نسب إلى بوكو حرام واستهدف قرية مسيحية بالقرب من شيبوك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - khalid nador الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:47
Daech et tout les groupes terroriste ont pour mission de tuer au nom des musulmans et sortir les chretiens en victime pour que ensuite tous aient une justification de massacrer les musulmans....le meme scenario qui se passe pour les Uigur de chine, au Rohingyas de Birmanie, au musulmans des philippines, au Musulmans d,afrique centrale, au musulmans d'inde etc...la question qui est derriere DAECH ISIS et tout les histoires de terrorisme trouve sa réponse simple avec quelques grammes d'intelligence.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - GALA الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:54
إلى متى هذا الحقد والكراهية والتطرف؟ هل هؤلاء الأبرياء هم من قتلوا زعيمكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - mmm الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:58
des gens qui ont des cailloux a la place du cerveau des animaux ,,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - hamidou الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:14
زيدو مازال عطيوا الدلائل و القرائن باش يكرهنا العالم ويوصفنا باقبح النعوت مسلم تساوي ارهابي بربري متوحش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - أبو قطيطة الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:20
مساكين الأقليات في خطر تحت حكم الإرهابيين، كلنا نتذكر كيف تم استعباد وبيع وشراء الإزيديات في سوق النخاسة واغتصابهم كما طاب للإرهابيين.
هذا الكره للكفار ليس وليد اليوم فأصوله مدونة في الكتب الموروثة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - متتبع الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:32
جريمة نكراء، إعدام المسيحيين ال11 في شمال شرق نيجيريا كان بمساعدة أعضاء من البوليزاريو الإرهابي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - M.Jabri الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:42
جبتها في الصواب يا استاذ خليد من الناظور.
رؤيتك فيها ما فيها من الحقيقة المرة التي لا ترى الا بالعين العقلانية.
فالموصاد وراء تحريض المسلمين على المسلمين حتى تلبق لهم التهم من طرف الدول الغربية وخاصة ترامب اللعين.
الموصاد كانت وراء قنل صدام حسين والقدافي وهاهم اليوم يدبرون الحجج على ايران وبالطبع نحن نستمر في التفرقة فيما بيننا واسرائيا تسلب اراضي العرب (شويا من فلسطين، شويا من سوريا ويا من الاردن ) واللهايحد البٱس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - brahim الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:43
داعش حركة صهيونية إرهابية لا علاقة لهم بالاسلام خلقت من أجل زرع الفتنة بين الدينات. داعش منتوج صهيوني لا يمد بصلة بالاسلام. وحوش آدمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - مغربي لاديني الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:43
ومازال هناك من يتسائل ويستغرب لماذا تتنماى الإسلاموفوبيا فالعالم!!
لماذا هذا الكره الدفين والتنغيص على الأبرياء فرحتهم وأعيادهم، آش دارو لكم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - said الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:50
هاد داعش معمرة الاماكن اللي فيها النفط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - Abou reda الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:50
نفس الأسطوانة المشروخة..هذا ما سنستنتجه من تعليقات بعض الإخوة المسلمين...!!!!
الإسلام بريء من داعش، براءة الذئب من دم يوسف...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - مغربي .. الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:55
باغي نعرف في حالة لتحكموا هاد الارهابيين في العالم اظنهم سيقتلون نصف سكان الكرة الارضية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.