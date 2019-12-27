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كُتّاب وآراء
"داعش" ينشر فيديو إعدام 11 مسيحيا في نيجيريا
نشر تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا شريط فيديو مدته دقيقة واحدة مساء الخميس يظهر إعدام أحد عشر مسيحيا في شمال شرق نيجيريا.
تظهر لقطة الفيديو الرجال الذين عصبت عيونهم لحظة اطلاق النار عليهم قبل طعنهم. ويقول ملثم في الشريط إنها "رسالة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم" وذلك لمناسبة عيد الميلاد.
وأضاف أن هؤلاء أُعدموا للانتقام من مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، خلال عملية أميركية في أكتوبر في سوريا.
ونشرت الفيديو وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الذي بايعته هذه المجموعة في غرب إفريقيا إثر انشقاقها عن جماعة بوكو حرام النيجيرية.
وضاعف الجهاديون أعمال العنف في الأيام الأخيرة في شمال شرق نيجيريا.
وقتل سبعة أشخاص وخطفت فتاة مراهقة عشية عيد الميلاد خلال هجوم نسب إلى بوكو حرام واستهدف قرية مسيحية بالقرب من شيبوك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
هذا الكره للكفار ليس وليد اليوم فأصوله مدونة في الكتب الموروثة.
رؤيتك فيها ما فيها من الحقيقة المرة التي لا ترى الا بالعين العقلانية.
فالموصاد وراء تحريض المسلمين على المسلمين حتى تلبق لهم التهم من طرف الدول الغربية وخاصة ترامب اللعين.
الموصاد كانت وراء قنل صدام حسين والقدافي وهاهم اليوم يدبرون الحجج على ايران وبالطبع نحن نستمر في التفرقة فيما بيننا واسرائيا تسلب اراضي العرب (شويا من فلسطين، شويا من سوريا ويا من الاردن ) واللهايحد البٱس.
لماذا هذا الكره الدفين والتنغيص على الأبرياء فرحتهم وأعيادهم، آش دارو لكم؟
الإسلام بريء من داعش، براءة الذئب من دم يوسف...