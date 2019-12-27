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كُتّاب وآراء
محكمة تركية تقضي بسجن ستة صحافيين معارضين
قضت محكمة تركية الجمعة بسجن ستة صحافيين من صحيفة معارضة اتهموا بالارتباط بمجموعة تحمّلها الحكومة مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016، بحسب ما أفاد محامٍ فرانس برس.
وقررت محكمة في إسطنبول سجن الصحافيين من صحيفة "سوجو" بينهم الكاتب أمين غولاسان ورئيس التحرير متين يلمظ لفترات تتراوح بين عامين وشهر وثلاثة أعوام وستة أشهر بتهم تتعلق بالإرهاب.
وعادة ما تتّخذ صحيفة "سوجو" القومية مواقف معارضة بشدة للحكومة بينما ينظر إليها البعض، حتى من الليبراليين الأتراك المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، بعين الريبة.
وهي ثاني صحيفة معارضة يتم استهدافها بعد "جمهورييت".
ونقلت الصحيفة عن غولاسان قوله أمام المحكمة "هذه قضية فارغة. لا دليل أو شهود ضدنا".
ونددت "سوجو" بالحكم الذي اعتبرته "لطخة سوداء" مشيرة إلى أن كل ما كان يقوم به المدانون هو أداء عملهم كصحافيين.
وحكمت المحكمة كذلك بسجن المحاسب الذي يعمل في الصحيفة مدة عامين وشهر.
وأكدت أنه سيتم التعامل بشكل منفصل مع مالكها بوراك أقباي الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه العام 2017 ولا يزال خارج البلاد.
وقال المحامي أولغن إن المحكمة العليا ستقرر إذا كانت ستؤيد هذه الأحكام، مضيفًا أن الصحافيين خارج السجن حاليًا.
وأضاف "لا توجد أي إجراءات في الوقت الحالي تحد من حريتهم".
وتتهم السلطات التركية حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة انقلاب يوليوز 2016. لكن غولن ينفي التهم بشدة.
ويقول مراقبون أن الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب الفاشل تتجاوز المخططين المفترضين وتطال سياسيين معارضين فضلا عن عشرات الصحافيين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
واحد سكايري دار أغنية موسخة دون المستوى كايشتم فيها المغرب ومؤسساته رضيتوه بطل، زيدو عليه داك خونا مول الكاسكيطة..
هذا هو حكم الإسلاميين السجن لكل معارض، ماغايتهنى هاد أردوغان حتى يحبس نصف الأتراك اللي صوتو ضده.