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الرئيسية | خارج الحدود | محتجون جزائريون يتحدون "ضعف التعبئة" ويواصلون "حراك الجمعة"

محتجون جزائريون يتحدون "ضعف التعبئة" ويواصلون "حراك الجمعة"

محتجون جزائريون يتحدون "ضعف التعبئة" ويواصلون "حراك الجمعة"
هسبريس- أ.ف.ب
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:00

تظاهر عشرات آلاف الجزائريين، الجمعة، في شوارع العاصمة في التجمع الأسبوعي الأخير لهذا العام، مواصلين المطالبة برحيل كل رموز النظام، بعد أيام من تسلم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون مسؤولياته.

وكان عدد المتظاهرين أقل من الأسابيع الفائتة، لكن هؤلاء أصروا على أن حراكهم مستمر في زخمه، بحسب ما أفادت به صحافية في وكالة فرانس برس.

وبعد نحو ساعة من انتهاء صلاة الجمعة، بدت التعبئة الأضعف منذ بدء "الحراك" الشعبي غير المسبوق الذي يطالب منذ 22 فبراير بإسقاط "النظام".

وأعرب المتظاهرون الذين تحدثت إليهم فرانس برس عن شعورهم بالغضب من جهة، وعن تصميمهم من جهة أخرى على مواصلة التحركات.

وقال حسين، وهو موظف يبلغ 50 عاماً كان بين المشاركين في التجمّع، "نحن هنا، نواصل المعركة". ورُفعت خلال التظاهرة صور عبان رمضان الذي اغتيل في مثل اليوم قبل 62 عاماً.

وعبان رمضان هو أحد القادة السياسيين التاريخيين لجبهة التحرير الوطني التي أُنشئت ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية، وكان أحد مهندسي البرنامج السياسي للجبهة.

وتأتي التظاهرة الأسبوعية في يوم الجمعة الـ45 على التوالي من الحراك الاحتجاجي الذي دخل شهره الحادي عشر. وهي أيضاً ثاني تجمّع أسبوعي ضد النظام منذ تسلّم الرئيس الجديد مهامه في 19 ديسمبر.

وانتُخب تبون، المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أُرغم على الاستقالة تحت ضغط الشارع في أبريل، في ظلّ امتناع تاريخي عن التصويت بلغت نسبته 60%، وذلك في انتخابات أجرتها السلطات في 12 ديسمبر.

وقاطع الانتخابات الرئاسية الحراك الاحتجاجي الذي نظّم تظاهرات حاشدة طوال الأسابيع التي سبقت موعد التصويت، مندداً بنيّة النظام التمديد لنفسه.

وتختلف المسيرة الذي بدا عدد المشاركين فيها أقلّ من العادة، الجمعة، عن الحشد الهائل الذي شارك في تشييع الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي كان الحاكم الفعلي للبلاد في الأشهر الثمانية الأخيرة.

وتوفي قايد صالح في 23 ديسمبر إثر سكتة قلبية عن 79 عاماً. وكان المشاركون في التظاهرات يطلقون عادة هتافات استهجان ضد قايد صالح معتبرين أنه الوصي على النظام الذي يرفض كل مطالب الحراك.

وبدا الجزائريون قبل التظاهرة، صباح الجمعة، منقسمين حول مصير حراكهم: فبعضهم أبدى تصميمه على مواصلة التظاهرات، فيما بدا آخرون مترددين أو خائبي الأمل، أما آخرون فأعربوا عن تأييدهم للحوار أو لاعتماد أساليب جديدة للاحتجاج.

ولم يشارك سائق سيارة أجرة يُدعى سعيد (50 عاماً) في التظاهرة، وقال: "لقد تمت الانتخابات. علينا التحاور الآن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مراقب دولي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:12
والله عار على هذا النظام الجزائري الذي يستخف بعقول الجزائريين أمام العالم ويعتبر هذه الجماهير من المتظاهرين التي تخرج كل أسبوع من عدة أشهر إلى شوارع المدن الجزائرية يعتبرها أقلية لا تمثل الشعب الجزائري
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10
2 - akram الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:27
نعلم جيدا انكم تغبطون الجزائريين على الحراك الدي قلب كب شيئ و عرى كل شيئ و تمخض منه رئيس الى مزبلة التاريخ واخوه ب 15 سنة سحن نافد واكثر من 13 جنرال و معهم الفريق مدين توفيق باحكام تاريخية و ثقيلة و رؤساء حكومات ووزراء ورجال اعمال و اولادهم ووووو ثم يطل علينا المغربي خلف شاشة الكمبيوتر يقول الجزائر دولة عسكرية هههه انتم مقدم نتع الحومة وحلتو معاه و تريدون ان تقارنو انفسكم با الجزائريين
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-13
3 - مبارك الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:28
(...في ظلّ امتناع تاريخي عن التصويت بلغت نسبته 60%، وذلك في انتخابات أجرتها السلطات في 12 ديسمبر....)

امريكا وما ادراك ما امريكا وبدون حراك ولا ازمة سياسية
فقد بلغت نسبة الامتناع عن الانتخابات كتالي

سنة 2008 : 48.89 %

سنة 2012 : 45.10 %

سنة 2016 : 44.30 %
























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1
4 - عبد القادر dz الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:29
هذه هي الديمقراطية هم احرار لكن عليهم احترام رأي الاغلبية عكس دول اخرى تحلم في حياتها بمسيرة ولن تحققها
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0
5 - امال الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:42
الجزاءر تقتني المقاتلة الروسية سوخوي 75 و أنتم تتحدثون عن الحراك
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-4
6 - رشيد المانيا الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:45
قدر الجزائريين ألا ينعموا بالحرية....
القايد الصالح جمع في جنازته أكثر ما جمعتم في أحسن جمعاتكم.
ليس بالكرنفالات تقام الثورات وإلا لكانت ريو دي جانيرو منبت الثورات.
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-2
7 - Salmimostefa الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:45
هم احرار والجزائر حرة يتظاهروا مادم الحراك سلمي انهم في بلاد الحرية والديمقراطية ولن يتعرض لهم احد او يقمعهم او يحاكمهم 20 سنة حبس البارح خرجت الاغلبية في مليونية تشيع جثمان المرحوم القايد صالح رحمه الله واليوم خرجت الاقلية بكل حرية نختلف في الرأي لكن نبقى اخوة بدون فتنة او اقتتال او شيئ اخر وسوف نرتقي ببلدنا الى الامام انشاء الله
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-3
8 - عبد العظيم.... الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:49
عرفت الجزائر انتكاسة خطيرة دبرها وخطط لها العسكر بقيادة القايد صالح وعلى اي الدوام لله.خدع الجزائريون وكانوا هدفا لمؤامرة رتبت لها مخابرات العسكر.لا زال بو تفليقة والاخرون حاضرون. المحاكمات صورية وخدعة لاسكات الاحتجاج.ومشكلة القبايل ام المشاكل يعني المشكلة الثقافية...فتحية لصوت الاحرار من الجزائريين ...لاحرار المليون شهيد...
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1
9 - KIM الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:50
الجزائريين يتظاهرون منذ 10 اشهر
ومول الكاسكيطة تظاهر يوم واحد
بمنزله فحكيمه عليه 4سنوات سجن!!
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10 - سليم الجزائر الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:52
اليوم كان الحراك بعدد الاقل منذ انطلاقه في 22 فيفيري و هذا يعود لعدة اسباب و منها واجب احترام حزن اغلبية الشعب على رحيل الفقيد قايد صالح رحمه الله و ثانيا انتهت الانتخابات بانتخاب رئيس جديد لكل الجزائريين و ثالثا اقتناع الاغلبية بالوعود التي وعد بها الرئيس .الحراك اصبح ظاهرة صحية للجزائر لتصحيح و تقويم المسؤولين لذالك يجب ان يتواصل.
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