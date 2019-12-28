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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تنشر مجموعة صواريخ "الأسرع من الصوت"

روسيا تنشر مجموعة صواريخ "الأسرع من الصوت"

روسيا تنشر مجموعة صواريخ "الأسرع من الصوت"
هسبريس - رويترز
السبت 28 دجنبر 2019 - 05:27

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نشرت أول مجموعة من الصواريخ الأسرع من الصوت بعدة مرات والمزودة بقدرات نووية الجمعة، في خطوة وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها تضع بلاده في فئة تسليح لا يشاركها فيها أحد.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع سيرجي شويغو أبلغ بوتين بنشر الصواريخ. لكن البيان لم يذكر موقعها.

ويدعى نظام الصواريخ الجديد "أفانغارد" وهو واحد من عدة أنواع جديدة من الأسلحة التي وصفها بوتين بأنها سابقة لعصرها.

وقال بوتين إن الجيل الجديد من الأسلحة النووية الروسية قادر على إصابة أي بقعة في العالم تقريبا وبمقدوره أيضا أن يتجنب رصد درع صاروخية أمريكية على الرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يشككون في مدى تطور بعض برامج الأسلحة الروسية.

وقال بوتين إن نظام "أفانغارد" بوسعه أن يخترق أي أنظمة دفاع صاروخية حالية ومستقبلية.

وأضاف "اليوم لدينا وضع فريد في تاريخنا الحديث والمعاصر. إنها (الدول الأخرى) تحاول اللحاق بنا. لا تملك أي دولة أخرى أسلحة أسرع من الصوت، ناهيك عن أسلحة عابرة للقارات أسرع من الصوت بمراحل".

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