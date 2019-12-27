24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0818:3019:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. رائحة التخمر تنبعث من فمك؟ .. انظر في أمعائك (5.00)

  2. الساعة الإضافية (5.00)

  3. تقرير رسمي يقترح 9 خيارات كبرى أمام أعطاب النموذج التنموي (5.00)

  4. قتالية ومهارات المجندين (5.00)

  5. المغرب يتشبث بترسيم الحدود .. و"الكناري" تُهدد بالقضاء الدولي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اليابان ترسل قوات عسكرية إلى مياه الشرق الأوسط

اليابان ترسل قوات عسكرية إلى مياه الشرق الأوسط

اليابان ترسل قوات عسكرية إلى مياه الشرق الأوسط
هسبريس – إفي
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:55

أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة عن إرسال قوة عسكرية للمياه الدولية بالشرق الأوسط لتنفيذ مهمة جمع المعلومات بهدف ضمان سلامة الطرق البحرية في هذه المنطقة، والتي تعد المفاتيح الرئيسية لوصول احتياجات اليابان من الطاقة.

ووفقا للبيان الحكومي الذي نشرته وزارة الدفاع، فإن الانتشار العسكري سيدوم لمدة عام وبنهاية المدة سيتم مناقشة إمكانية تمديد الفترة من عدمها.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم إرسال سفينة حربية وطائرات دورية ومراقبة من طراز (P-3C).

وتشارك هذه الطائرات في مهمات لمنع حوادث القرصنة البحرية.

وستضم هذه القوة العسكرية 260 ضابطا، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي).

وأوضح سوجا أن مهمة هذه القوات ستكون "جمع المعلومات" بهدف ضمان سلامة الطرق البحرية بالشرق الأوسط، وهي الطرق التي تستورد من خلالها اليابان 90% من النفط الذي تستهلكه.

ووفقا للبيان الحكومي الرسمي، فستتواجد القوات في بعض المناطق بخليج عمان، شمال بحر العرب وبالقرب من مضيق باب المندب الذي يعد مدخلا للبحر الأحمر من الجنوب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.