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كُتّاب وآراء
اليابان ترسل قوات عسكرية إلى مياه الشرق الأوسط
أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة عن إرسال قوة عسكرية للمياه الدولية بالشرق الأوسط لتنفيذ مهمة جمع المعلومات بهدف ضمان سلامة الطرق البحرية في هذه المنطقة، والتي تعد المفاتيح الرئيسية لوصول احتياجات اليابان من الطاقة.
ووفقا للبيان الحكومي الذي نشرته وزارة الدفاع، فإن الانتشار العسكري سيدوم لمدة عام وبنهاية المدة سيتم مناقشة إمكانية تمديد الفترة من عدمها.
وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم إرسال سفينة حربية وطائرات دورية ومراقبة من طراز (P-3C).
وتشارك هذه الطائرات في مهمات لمنع حوادث القرصنة البحرية.
وستضم هذه القوة العسكرية 260 ضابطا، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي).
وأوضح سوجا أن مهمة هذه القوات ستكون "جمع المعلومات" بهدف ضمان سلامة الطرق البحرية بالشرق الأوسط، وهي الطرق التي تستورد من خلالها اليابان 90% من النفط الذي تستهلكه.
ووفقا للبيان الحكومي الرسمي، فستتواجد القوات في بعض المناطق بخليج عمان، شمال بحر العرب وبالقرب من مضيق باب المندب الذي يعد مدخلا للبحر الأحمر من الجنوب.