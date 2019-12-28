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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس السويسري: الفشل يواجه "عملة فيسبوك"

الرئيس السويسري: الفشل يواجه "عملة فيسبوك"

الرئيس السويسري: الفشل يواجه "عملة فيسبوك"
هسبريس - رويترز
السبت 28 دجنبر 2019 - 01:07

قال الرئيس السويسري إن مشروع "ليبرا" الذي تتبناه شركة "فيسبوك" قد فشل في صورته الحالية ويتعين تعديله لكي تجري الموافقة عليه.

وقال أولي ماورر، وهو أيضا وزير مالية سويسرا إلى جانب كونه رئيسها المنتهية ولايته، متحدثا لهيئة الإذاعة السويسرية، "لا أعتقد (أن ليبرا أمامها فرصة في صورتها الحالية)، لأن البنوك المركزية لن تقبل بسلة العملات الداعمة لها."

وأضاف ماورر في مقابلة "المشروع، في صورته الحالية، فشل".

ولم ترد مؤسسة "ليبرا"، التي تسعى لنيل موافقة تنظيمية على العملة المشفرة في سويسرا، حتى الآن على طلب للتعقيب.

وأثارت خطط العملة الرقمية التي تقودها "فيسبوك"، على أن تصدرها وتنظمها مؤسسة "ليبرا" التي مقرها جنيف، بواعث قلق في أوساط الجهات التنظيمية والساسة فيما يتعلق بجوانب مثل الخصوصية وتأثيرها المحتمل على السياسات النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي.

ويقول المسؤولون عن إدارة المشروع، ومن بينهم أحد مبتكريه ديفيد ماركوس من "فيسبوك"، إن العراقيل التنظيمية قد تؤخر الإطلاق لما بعد موعد يونيو حزيران المخطط له.

وستتدعم العملة المشفرة باحتياطي أصول من قبيل ودائع مصرفية وديون حكومية في حوزة شبكة من الأوصياء. ويستهدف ذلك الهيكل تعزيز الثقة وتفادي تقلبات الأسعار التي تعاني منها عملات مشفرة أخرى.

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