تبون يكلّف جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

هسبريس - رويترز

قال التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم السبت، إن الرئيس عبد المجيد تبون عين عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء، وكلّفه بتشكيل الحكومة.

وجراد دبلوماسي سابق ويُدرِس العلوم السياسية في جامعة الجزائر.