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الرئيسية | خارج الحدود | تبون يكلّف جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

تبون يكلّف جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

تبون يكلّف جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة
هسبريس - رويترز
السبت 28 دجنبر 2019 - 13:28

قال التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم السبت، إن الرئيس عبد المجيد تبون عين عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء، وكلّفه بتشكيل الحكومة.

وجراد دبلوماسي سابق ويُدرِس العلوم السياسية في جامعة الجزائر.

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