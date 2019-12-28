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تبون يكلّف جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة
السبت 28 دجنبر 2019 - 13:28
قال التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم السبت، إن الرئيس عبد المجيد تبون عين عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء، وكلّفه بتشكيل الحكومة.
وجراد دبلوماسي سابق ويُدرِس العلوم السياسية في جامعة الجزائر.