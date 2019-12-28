24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:34
|16:08
|18:30
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مصطفى العلوي .. صاحب "الحقيقة الضائعة" يرحل إلى دار البقاء
- حقوقيون يشكلون لجنة للتضامن مع عمر الراضي
- تبون يكلّف جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة
- كاتبة مغربية تنتقد مراقبة الكاميرات لتفاصيل حياة الإنسان بأمريكا
- تقرير رسمي يقترح تجديد "النسيج المقاولاتي" بتعبئة 50 مليار درهم
النفايات تغزو أحياء بالبيضاء .. والشركات تتقاعس في جلب العتاد (5.00)
- "الداخلية" تفاجئ حزب العدالة والتنمية بمنع "الأبواب المفتوحة" بالرباط - (63)
- الخلاف حول الحريات الفردية يُدخل القانون الجنائي مرحلة "البلوكاج" - (61)
- جديد قضية "حمزة مون بيبي" .. هذه تفاصيل التحقيق مع دنيا باطما - (57)
- مصطفى العلوي .. صاحب "الحقيقة الضائعة" يرحل إلى دار البقاء - (51)
- هذه أسباب تحفّظ المغرب على تصاعد دور تركيا في الأزمة الليبية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عشرات القتلى في انفجار عند نقطة تفتيش بمقديشو
ذكر تقرير منظمة دولية تعمل في الصومال أن ما لا يقل عن 90 شخصا قُتلوا كما أصيب العشرات في انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش بالعاصمة مقديشو اليوم السبت، في أحد أسوأ الهجمات التي يشهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة.
وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد عوض إن القتلى بينهم العديد من الطلبة ومواطنان تركيان.
وذكر تقرير المنظمة الدولية، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن عدد القتلى تجاوز الآن 90 شخصا. وقال عضو في البرلمان الصومالي على تويتر إنه أُبلغ بأن عدد القتلى تجاوز الآن 90 شخصا منهم 17 من أفراد الشرطة.
وقال عبد القادر عبد الرحمن حاج ادن مؤسس خدمة آمن للإسعاف لرويترز إن عشرات الأشخاص أصيبوا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
لكن حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة تشن مثل هذه الهجمات بانتظام في محاولة لتقويض الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وقوات من الاتحاد الأفريقي.