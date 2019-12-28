عشرات القتلى في انفجار عند نقطة تفتيش بمقديشو

هسبريس - رويترز

ذكر تقرير منظمة دولية تعمل في الصومال أن ما لا يقل عن 90 شخصا قُتلوا كما أصيب العشرات في انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش بالعاصمة مقديشو اليوم السبت، في أحد أسوأ الهجمات التي يشهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد عوض إن القتلى بينهم العديد من الطلبة ومواطنان تركيان.

وذكر تقرير المنظمة الدولية، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن عدد القتلى تجاوز الآن 90 شخصا. وقال عضو في البرلمان الصومالي على تويتر إنه أُبلغ بأن عدد القتلى تجاوز الآن 90 شخصا منهم 17 من أفراد الشرطة.

وقال عبد القادر عبد الرحمن حاج ادن مؤسس خدمة آمن للإسعاف لرويترز إن عشرات الأشخاص أصيبوا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

لكن حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة تشن مثل هذه الهجمات بانتظام في محاولة لتقويض الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وقوات من الاتحاد الأفريقي.