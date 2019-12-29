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كُتّاب وآراء
السعودية توقف تأشيرات العمالة المنزلية الإثيوبية
أكد عددٌ من أصحاب مكاتب الاستقدام وقف وزارة العمل السعودية إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية الإثيوبية.
وقالت صحيفة " المدينة أونلاين" السعودية إن "قرار الوزارة المفاجئ أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل مكاتب وشركات الاستقدام، خاصة أن العمالة الإثيوبية تشكل 20 بالمئة من جملة تأشيرات العمال".
وطالب أصحاب المكاتب وزارة العمل بتوضيح أسباب القرار، فيما اشتكى آخرون من وجود تأخير في إنهاء إجراءات الطلبات من الجانب الإثيوبي لأكثر من أسبوعين.
كان الجانب الإثيوبي طالب في وقت سابق برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال، ضمن عقد عمل موحد للعمالة، مشترطين أن يكون الاستقدام من خلال الوكالات وشركات ومكاتب التوظيف المرخصة.
يشار إلى أن السفارة السعودية في أديس أبابا كانت قد أعلنت، نهاية يوليوز الماضي، بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام "مساند"، بناءً على اتفاق وُقع بين الجهات المختصة في المملكة وإثيوبيا.