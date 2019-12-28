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الرئيسية | خارج الحدود | المعارضة الهندية: مودي يتجاهل "صوت الشعب"

المعارضة الهندية: مودي يتجاهل "صوت الشعب"

المعارضة الهندية: مودي يتجاهل "صوت الشعب"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 28 دجنبر 2019 - 19:57

ذكر زعيم معارض، اليوم السبت، أن حزب "بهاراتا جاناتا" الهندي يحاول تجاهل مخاوف شعبية بشأن قانون جنسية جديد، فيما انضم الآلاف إلى مسيرات في احتجاج ضد التشريع.

ويسمح تعديل قانون الجنسية، لعام 2019، للمهاجرين من الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنجلاديش وأفغانستان الثلاثة المجاورة ذات الأغلبية المسلمة، بالحصول على المواطنة بصورة سريعة.

ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور الهندي العلماني ويرمي إلى تهميش المسلمين الذين يشكلون نحو 14 بالمئة من التعداد السكاني الهندي البالغ 3ر1 مليار نسمة.

وينظم طلاب ومجموعات من المجتمع المدني والمجتمع الإسلامي وأحزاب المعارضة مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، تطالب بإلغاء أو تغيير في القانون.

وأقام حزب "المؤتمر الوطني الهندي" المعارض الرئيسي ما وصفها بأنها مسيرات، تحت شعار "أنقذوا الهند وأنقذوا الدستور" في العديد من المدن من بينها مومباي ولكنو وجوهاتي اليوم السبت.

وقال زعيم حزب المؤتمر، راهول غاندي في مسيرة بمدينة جوهاتي "في آسام، يحتج الشباب، في ولايات أخرى، تنظم مظاهرات أيضا. لماذا يجب أن تطلقوا عليهم النار أو تقتلونهم؟ لا يريد حزب بهاراتيا جاناتا الاستماع إلى صوت الشعب".

ومدينة جوهاتي هي المدينة الرئيسية في ولاية آسام شمال شرق الهند، التي شهدت أول شرارة للاحتجاج ضد قانون الجنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مواطن مغربي السبت 28 دجنبر 2019 - 20:20
الهند كانت مند سنوات لا تذكر في وسائل الإعلام الا بخير حتى جاء هذا الوزير المتطرف بافكاره العنصرية تجاه المسلمين ظنا منه انهم لقمة صائغة ناسيا انهم قد يعيدون الهند إلى ما قبل العصر الحجري اذا ما تجرأ على حربهم
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